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  3. 4.5 milyon kişiye 27 milyar TL ihtiyaç kredisi

4.5 milyon kişiye 27 milyar TL ihtiyaç kredisi

4.5 milyon kişiye 27 milyar TL ihtiyaç kredisi

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, ‘Bireysel Temel İhtiyaç Desteği Kredisi' kapsamında bugüne kadar 4.5 milyondan fazla vatandaşa toplam 27 milyar lira tutarında kredi tahsisi gerçekleştirdi.

Yapılan ortak açıklamada Bireysel Temel İhtiyaç Desteği Kredisi başvurusu yapan vatandaşların yüzde 86’sına kredi kullandırıldığı ve kişi başına kullandırım ortalamasının 6 bin lira tutarında olduğu belirtildi. Açıklamada, “Hanehalkı geliri 5 bin lira üstünde olanların, Kredi Yurtlar Kurumu’ndan burs alan aların, ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ kapsamında yardım ve destek alanların kredi talepleri olumlu sonuçlandırılamamış ve bu vatandaşlarımıza başvuru yapılan banka tarafından SMS ile bilgi verilmiştir” ifadelerine de yer verildi.


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