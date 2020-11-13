4.5 milyon borçlu için son fırsat 31 Aralık

Yaklaşık 4.5 milyon kişinin beklediği borç yapılandırması ile istihdama çeşitli teşvikler öngören düzenleme yasalaştı. Vergi, SGK, idari para cezaları, KYK borçlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 500 milyarlık kamu alacağını kapsayan yapılandırma için şimdi sıra vatandaşta. Yasanın Cumhurbaşkanı onayı ve Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından süreç başlayacak.

PEŞİN ÖDEMEDE İNDİRİM



Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin başvuru için yıl sonuna kadar vakti var. Başvurular 31 Aralık’a kadar ilgili idareye yapılacak. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda işleyen faizler silinecek. Faiz yerine Yİ-ÜFE’ye göre hesaplanan tutardan da yüzde 90 indirim yapılacak. Borç ödemeleri en fazla 18 eşit takside bölünecek ve taksitler iki ayda bir ödenecek.

İLK İKİ TAKSİTE DİKKAT



Ancak yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin kesinlikle süresinde ödenmesi gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, il özel idareleri ve belediyelere ödenecek tutarların ilk taksiti 31 Ocak 2021’ye kadar, SGK’ya ise ilk taksit 28 Şubat 2021 tarihine kadar ödenecek. Düzenleme vadesi 31 Ağustos 2020’de dolan borçları kapsayacak. Yapılandırmadan yararlanacakların açtıkları davalar varsa, bunlardan vazgeçmeleri istenecek.

İŞÇİ ALANA DA İŞSİZE DE DESTEK



Meclis’te kabul edilen tasarı borç yapılandırmasının yanında önemli istihdam teşvikleri de içeriyor. Yasa, pandemi döneminde işini kaybedip yeniden işe alınanlar ve ilave istihdam sağlayanlara da nakdi ücret destekleri öngörüyor. Yasanın ilk halinde yer alan esnek çalışmaya ilişkin maddeler ise çıkarıldı. Yasa Konaklama Vergisi’nin yürürlük tarihini de 1 ay erteliyor.

HANGİ KAMU ALACAKLARINI KAPSIYOR?



• Gelir Vergisi ile Kurumlar Vergisi

• KDV, MTV ve ÖTV.

• SGK primi.

• Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu.

• Tüm idari para cezaları.

• KYK borçları.

• Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları.

• Trafik, karayolu taşıma ve usulsüz geçiş cezaları.

• Seçim ve Nüfus İderesi para cezaları.

• Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları

• Haksız alınan destekleme ödemeleri.

• Kaynak kullanımı destekleme fonu.

• Madenlerden alınan devlet hakkı.

• SGK idari cezaları.

• İl özel idarelerine olan çeşitli borçlar.

•Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi

• İlan-Reklam Vergisi.

• Su, atık su, katı atıklara ilişkin ücretler.

• TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birlikleri ve KOSGEB aidatları.

• Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları.

• Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri’ne olan kredi borçları.

• Kredi kullanan orman köylülerin borçları.

• İsteğe bağlı sigorta primi.

• Topluluk sigortası primi.

• Diğer vergi ve harçlar.