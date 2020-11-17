4.5 milyon borçlu için büyük kolaylık

İstihdama teşvik öngören düzenlemelerin yanı sıra vergi ve prim borçları ile cezaların yeniden yapılandırılmasını içeren kanun, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile vergi, prim borçları, köprü ve trafik cezaları yeniden yapılandırılacak. Yapılandırılan borçlar, 18 taksitle ödenebilecek. Yapılan hesaplamalara göre, 4.5 milyon kişi ve kurumun 500 milyar liralık bir kamu alacağı yapılandırılmış olacak.

Yapılandırma için 31 Aralık’a kadar başvurmak gerekiyor. Yapılandırma sırasında vergi ve gecikme zamları Yİ-ÜFE oranında güncellenecek. Peşin ödemede Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 indirim yapılacak. 2008 yılında 1.200 TL borcu olan bir kişinin, ödeyeceği faiz 3.580 lira olacaktı. Bu miktar yapılandırma sonrasında ana para artı 818 lira olarak güncellenecek. Şayet peşin ödeme tercih edilirse 3.580 lira faiz yerine 82 lira ödenecek.