-45 derecede 2 milyar dolar ciro

Türkiye’de Yusufeli Barajı, Çanakkale Köprüsü gibi büyük projelere devam eden Limak, bir yandan da yurtdışı müteahhitlik faaliyetlerine hız veriyor. Pandemi döneminde tüm dünyada işler durma noktasına gelmişken 3’ü Rusya’da biri Kuveyt’te olmak üzere 4 yeni proje alan şirketin yoğunlaştığı pazarların başında ağır sanayi yatırımlarını hızlandıran ve konut açığını tamamlamak için yeni bir konut hamlesi başlatan Rusya var. Limak’ın Patronu Nihat Özdemir ve Limak Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Bacaksız’la holdingin Rusya’daki yatırımlarını ziyaret ettik ve şirketin yeni hedeflerine dair bilgi aldık.

SİBİRYA HAVASI ZORLU

Nihat Özdemir’in verdiği bilgilere göre pandemi döneminde alınan toplam 350 milyon dolarlık 3 projeyle beraber, Limak’ın Rusya’daki iş hacmi 1.6 milyar dolara ulaşmış durumda. Yıl sonuna kadar bu rakamın 2 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor. Mevcut 3 projeden biri Sibirya’da kışın sıcaklığın eksi 45 derecelere kadar düştüğü Omsk şehrinde Marastroy ortaklığıyla hayata geçirilen Omsk Arena. Hava koşullarının oldukça zorlu olduğu bölgede devam eden proje tamamlandığında Rusya’nın 2’nci büyük buz hokey sahası olacak. Bir diğer proje de Ufa’da hayata geçen otoyol ve tünel yatırımı. Limak VTB Kapital ortaklığında kurulan BKK firması aynı zamanda 25 yıl boyunca yolun işletmeciliğini de yapacak. Şirketin Rusya’da son aldığı iş ise Yeni Moskova diye nitelendirilen bölgede hayata geçen çok katlı konut projesi. Makedonya’dan sonra Rusya’da da konut piyasasına adım atan Limak, Türkiye’de de tekrar konut işine girmek için göz kırpıyor.

Rusya’da yatırımlarınız hızlanmış görünüyor. Ne ifade ediyor Rusya pazarı sizin için?

Rusya ile ilişkileri hem özel sektör hem de devlet açısından düşünmemiz gerek. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de Rusya’yla kuvvetli ilişkileri var. Rusya devlet başkanıyla bizim devlet başkanımızın sık sık görüşmeler yaparak yalnız iki ülke arasında değil, üçüncü ülkelerle olan sorunları da rahat bir şekilde çözdüklerini görüyoruz. Bu bizler için çok büyük bir pozitif etki yaratıyor.

Ben bir turizm yatırımcısı olarak Rusya’dan gelen turistlerin Türkiye için çok büyük bir değer olduğunu düşünüyorum. Bugün Antalya’daki, Bodrum’daki, İzmir ve İstanbul’daki birçok tesis büyük oranda Ruslara hizmet ediyor. Turizm gelirlerimizin neredeyse yüzde 30’u Rusya’dan geliyor. Bilhassa turizm yatırımcılara ve alışveriş merkezleri sahipleri için Ruslar önemli bir değer.

Türk müteahhitlerin Rusya’da etkinliği nasıl?

Rusya çok büyük ve devamlı yatırım yapan bir ülke. Ve Türk müteahhitleri burada çok etkililer. Buralara geldiğimiz zaman yanımızda çalışanları da getiriyoruz, Türkiye’den malzeme getiriyoruz. Hem Türk istihdamına destek oluyoruz hem Türk ihracatına destek oluyoruz. Biz Limak olarak Rusya pazarına 2015 yılında girdik. Şimdi bu pazarda payımızı artırmaya çalışıyoruz. Bugün İsviçre’ye gitseniz yapacak iş yok, Almanya’da yapacak iş yok. Burada yapacak çok iş var. Biz Rusya’da 4 tane havalimanı bitirdik. 5’inciyi yapıyoruz, ben bu sayısın, 10’lara kadar çıkacağına inanıyorum.

Burada bir konut hamlesi var. Devlet de bir prensip kararı almış, buna çok teşvik veriyor. Biz de bir konut projesine başladık. Gerisini de getirmeye çalışıyoruz. Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah burada konut sektöründe etkili noktaya geleceğiz.

Rusya’da 10 ayrı şehirde iş yaptık, şimdi 11’inci de geliyor. Burası ayrı bir dünya. Bir ucundan diğer ucuna 7 saat, saat farkı var. Onun için Rusya’da iş bitmez.

SUUDİ ARABİSTAN’DA YENİ İŞ ALMAK ZOR



Kaç ülkede varsınız. Yurtdışı işleri Türkiye’nin önüne geçiyor mu?

Şu anda faal olarak çalıştığımız ülke sayısı Türkiye dahil 15. Mesela Afrika’da 3 noktada birden varız. Mozambik, Fil Dişi Sahili, Senegal. Ama Türkiye’de Çanakkale Köprüsü, Yusufeli Barajı’nı düşündüğümüzde hala Türkiye’deki işlerimizin büyüklüğü yurtdışının önünde.

Suudi Arabistan’daki gelişmeler ülkedeki işlerinizi nasıl etkiledi?

Bundan sonra orada yeni ihalelerde şansımızın iyi olduğunu söyleyemem. Şu an için ana hedefimiz mevcut projelerin bitirilmesi.

ANKARA’DA KARMA PROJE DÜŞÜNÜYORUZ



Makedonya’dan sonra Rusya’da da konut işine girdiniz. Bunun Türkiye’de devamı gelir mi?

Limak olarak biz 1980’li yıllarda Ankara’da, İzmir’de Samsun’da konut işleri yaptık. Hatta TOKİ’ye de çalıştık. Ama sonra alt yapıya daha çok önem verdik. Şimdi ise Rusya ve Makedonya’daki konut yatırımlarımızla bu sektöre tekrar dönüş yapmış olduk. Bunu Türkiye’de devam edip; ettirmeyeceğimiz şu an için net değil, ama bunu yapabilecek kapasitemiz var. Antep’te ve Ankara’da büyük arazilerimiz var. Oralarda kendimiz mi yapacağız, müteahhit mi kullanacağız henüz karar vermedik. Ankara’da içinde alışveriş merkezi ve otelin de olduğu karma bir proje düşünüyoruz. Şu anda bizim Rusya’daki işverenimiz oldukça önemli ve güçlü bir grup. Onlarla da Rusya’da ortak konut yatırımları yapabilir miyiz diye bakıyoruz.

BANKACILIK SEKTÖRÜ BİZİM İÇİN BÜYÜK ŞANS



Pandemi ve dövizdeki hareket nedeniyle ekonomik olarak koşullar ağırlaştı. Sizin ülke ekonomisine dair görüşleriniz nasıl?

Bizim için en önemli şey bankacılık sektörünün ayakta olması ve iş dünyasına destek olmasıdır. Gördüğüm kadarıyla sektörler içinde en sağlam yapıya sahip kurumlar bankacılıkta. Hem devlet bankalarımız hem özel bankalarımız bu dönemde Türk özel sektörüne destek verdiler. Bu bizim için bir şans. Bizim öyle projelerimiz var ki yabancı parayla borçlanmışız. Ama gelirlerimiz de döviz bazında. O projelerde sıkıntı yaşamıyoruz. Ama bazı projelerimizde gelirlerimiz TL. Mesela doğalgaz ve kömür yatırımlarımızda gelirlerimiz TL cinsinden olduğu için finansmanı çevirmekte zorlanıyoruz. İnanıyoruz ki kısa bir zaman içinde burada bir dengeleme olacaktır.