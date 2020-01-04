400 bin hurda araç trafikten çekildi, teşvik devam etmeli

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, yıl sonu itibariyle sona eren ve kamuoyunda hurda teşviki olarak bilinen ‘Yaşlı Araç Değişim Programı’yla ilgili açıklamalarda bulundu.

İÇ PAZAR CANLANDI

Programın devreye alındığı Haziran 2018’den bu yana 400 binden fazla hurda aracın trafikten silindiğini vurgulayan Yenigün, “Programı; iç pazarın canlanması, ülke ekonomisine katkı, trafik güvenliği ve her şeyden önemlisi çevre duyarlılığı dikkate alındığında çok önemli bir uygulama olarak değerlendiriyoruz” dedi.

İŞTE DÖRT ÖNERİ

Yenigün, programın etkinliğini artıracak 4 önemli öneriyi de paylaştı:

• Aynı kategoride araçla değişim şartının kaldırılması.

• Yeni emisyon normlarından kaynaklı ek maliyetler ve ÖTV tutarları güncellenmelidir.

• Fiyat seviyesi yüksek ve ÖTV oranları göreceli düşük olan ağır ticari araç grubunda hurda teşvik uygulaması, yeniden kurgulanmalı.

• Traktörler de hurda teşvik programı kapsamına alınmalı.

SÜREKLİ BİR PROGRAM OLMALI

OSD Başkanı Yenigün, şu değerlendirmeyi yaptı: “Hurda teşvik programının içeriğinin aynı araçla değişim şartı kaldırılarak, birçok ülkede olduğu gibi sürekli bir program olarak ele alınması veya kısa vadeli bir çözüm olarak 2019 yılı sonrasında da devam etmesi, ülkemiz ihracatının yüzde 19’unu gerçekleştiren, ekonomimize önemli katkılar sağlayan otomotiv sanayimiz adına önem arz ediyor.”