4 trilyon dolarlık dev pasta:  Muhafazakar iş fırsatları 

Özgül Öztürk

Dünya nüfusunun yüzde 24’ünü oluşturan Müslüman nüfus oranı 1.8 milyara, bu kesime hizmet eden helal pazarı 4 trilyon dolara yükseldi. Hal böyle olunca Müslüman kesimin hassasiyetlerine uygun ürün ve hizmet geliştiren firma ve ülke sayısı her geçen gün artıyor. Dolce&Gabanna, Fendi, Nike, Gucci, Zara, H&M gibi dev giyim markaları muhafazakar kadınların giyim tercihi olan “hicab” yani tesettür giyim modasına uygun kreasyonları geliştirmeye başladı. İtalyanlar mozerella dahil ürettikleri bütün peynirlere helal sertifikası alırken, İspanya’nın Endülüs bölgesine tesettür oteller açılmaya başlandı.

HEDEF 400 MİLYAR DOLAR

4 trilyon dolarlık dünya helal pazarından yüzde 10 pay almayı hedefleyen Türkiye’de gıdadan giyime kozmetikten ilaca ve turizme kadar pek çok alanda girişimciler için önemli fırsatlar var. Bu pazardaki potansiyeli Türkiye’ye çekmek için bu yıl beşinci kez Dünya Helal Zirvesi’ni düzenleyen Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı Yunus Ete, "Türk girişimciler 200 milyar dolarlık tesettür giyim pazarında markalaşarak söz sahibi olabilir" diye konuştu.

Helal fikirler yarışacak

Bu yıl Dünya Helal Zirvesi’nde helal sektöre yönelik iş fikirleri geliştiren startupları yatırımcılarla buluşturacakları bir yarışma düzenleyeceklerini açıklayan Ete, şunları kaydetti: “Bu yarışmaya 70-80 ülkeden finans, moda, tekstil, ilaç, kozmetikle alakalı proje başvurularını aldık. Yarışmada başarılı olan girişimcilere hem ödül vereceğiz hem de yatırımcılarla buluşturacağız. Böylece yatırım alıp hayata geçen helal iş fikirleri Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlayacak”

Rus yatırımcı Ege’ye 2 tesettür otel açacak

Türkiye’de 250 milyar dolarlık dünya helal turizm pazarından 25 milyar dolarlık pay almak için çeşitli girişimlerin olduğunu hatırlatan Yunus Ete şunları kaydetti: “Sahil kesimlerinde pek çok tesettür otel açıldı. Ancak bu yatırımlar iç pazardaki turistlerin talebine bile zor yetişiyor. Yeni yatırımların açılması lazım. Helal Zirvesi’ne katılım için gelecek bir Rus yatırımcı Rusya’daki 30 milyon Müslüman nüfusa hizmet vermek için Ege Bölgesi’ne 2 tesettür otel açmayı planlıyor."

Hazır giyim, gıda, kozmetik ve ilaç revaçta

Türkiye’de de özellikle e-ticaret kanallarından tesettür giyim satan girişimcilerin çok başarılı olacağına dikkat çeken Ete, "Yine ürettiği gıdalara Helal Sertifikası’ alanlar, dünyadaki Müslüman nüfusa rahatlıkla mal satabilir. Kozmetik, ilaç, kimya da fırsat barındıran diğer alanlar arasında. Türkiye bu yatırımlarla dünya helal pazarından 400 milyar $ pay alır” dedi.

Dünya helal pazarı büyüyor

Finans: 2 trilyon dolar

Moda: 200 milyar dolar

Turizm: 250 milyar dolar

Gıda: 1 trilyon dolar

Diğer: 550 milyar dolar