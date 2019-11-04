4 Kasım dolar kuru canlı, anlık ne kadar? Enflasyon sonrası dolar kuru ne olur? İşte son dakika dolar..

4 Kasım dolar kuru canlı, anlık ne kadar? sorusu vatandaşlar tarafından internette yoğun olarak araştırılıyor. Döviz piyasaları ve yatırımcılar bugünkü enflasyon oranına gözlerini çevirdi. Enflasyon verisinin ardından ise aralık ayında 2019 içinde son kez toplanacak TCMB PPK'nın faiz kararı izlenecek. 4 Kasım dolar kuru canlı, anlık ne kadar? diye merak edenler için yanıtı hbaerimizde..

4 KASIM DOLAR KURU NE KADAR?

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7040 liradan, avro 6,3720 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 5,7020 liradan alınan dolar, 5,7040 liradan satılıyor. 6,3700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3720 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7080 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3710 lira olmuştu.

SERBEST PİYASADA DOLAR KURU

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7040 liradan, avro 6,3720 liradan haftaya başladı.



Kapalıçarşı'da 5,7020 liradan alınan dolar, 5,7040 liradan satılıyor. 6,3700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3720 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7080 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3710 lira olmuştu.