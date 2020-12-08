4. ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? 4D'li taşeron ve kamu işçilerine ikramiye ödeme tarihleri!

27 Temmuz'da 3. tediye ödemelerinin yapılmasının hemen ardından 4d işçisine tediye ödemeleri tarihleri merak edilmeye başlandı. 2020 yılına ait ilave tediye ödemeleri kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerine 3 taksit halinde ödendi. İlk ilave tediye 31 Ocak, ikincisi ise 22 Mayıs'ta verilmiş, 3. ilave tediye ödemesi 27 Temmuz'da ödenmişti. Peki, 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?

4. İLAVE TEDİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?

4d işçi ilave tediye 4. taksit ödeme tarihleri Resmi Gazete'de açıklandı. Her yıl 4 taksitte yapılan 52 günlük ücretleri tutarında 4. taksit ilave tediye ödemesi 14 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. Kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerinden yaklaşık olarak 900 bin kişi bu ödemeyi alacak.

İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ KİMLERE YAPILIR?

İlave tediye ödemelerini kimler alır, hangi kurumlar ilave tediye ödemesi yapar araştırılan bir konu oldu. 52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor.

6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:

Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,

Kamu iktisadi teşekkülleri,

Genel ve katma bütçeli kurumlar,

Özel bütçeli idareler,

Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.