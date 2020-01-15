3.728 evin elektriği kadar tasarruf etti

Vodafone Türkiye, ‘2019 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, “Kapsayıcı bir dijital toplum yaratarak dünya çapında 1 milyar insanın hayatına dokunmayı ve operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. Süel, “Enerji inovasyonu alanında yaptığı çalışmalarla Vodafone Grubu’nun 2025’e kadar elektrik tüketiminde yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçme ve sera gazı salımını yüzde 50 azaltma hedefine destek veren Vodafone Türkiye, baz istasyonları enerji yoğunluğunu 2016’ya göre yüzde 64 azalttı. Son 2 yılda 3 bin 728 hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer 148 bin GJ enerji tasarruf sağladı.”