3600 ek gösterge son durum nedir, ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge son dakika haberleri..

3600 ek gösterge son dakika haberleri binlerce memur tarafından yakından takip ediliyor. 3600 ek gösterge ile ilgili sevindirici haber dün geldi. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi olmak üzere 1.6 milyon memur ile memur emeklilerinin yakından takip ettiği ek gösterge düzenlemesinde AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. Ek gösterge özellikle emekli aylık ve ikramiyelerini artıracak. Bazı çalışanların ise maaşlarında artış olacak.3600 ek gösterge kimleri kapsıyor, son durum nedir? diye merak edenler için 3600 ek gösterge son dakika haberleri sizlerle..

3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA HABERLERİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “3600 ek gösterge konusu ile ilgili yaklaşımımız pozitif bir yaklaşımdır. Negatif ele aldığımız bir konu yok, arkadaşlarımız çalışıyor” dedi. Çelik, çalışmalar kapsamında, polisler, hemşireler, din görevlileri ve öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesiyle ilgili yapılacak düzenlemenin söz konusu olduğunu söyledi.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen düzenlemeyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri bu sayede artacak. Böylece yaklaşık 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak.

EK gösterge artışı hem maaşları hem emekli ikramiyesini hem de emekli maaşını artıracak. Ancak gösterge durumuna göre memurdan memura farklılık gösterecek. Örneğin 3000’den 3600’a yükseldiğinde artacak emeklilik kesintisinden dolayı 30 lira ile 40 lira arasında maaşlarda bir azalma yaratacak, ancak buna karşılık emekli maaşı ikramiyesinde ciddi artış olacak. Maaş artışından yararlanacaklarda ise bu artışlar yıllık 400 lira ile 500 lira arasında değişecek. Gösterge artışı emekli ikramiyelerinde de 17 bin ila 27 bin lira arasında artış yaratacak.

Örneğin, öğretmenler emekli olurken 80 bin liraya yakın emekli ikramiyesi alırken, yeni düzenleme sonrası bu rakam 90 bin liranın da üzerine çıkacak. Birinci dereceden, 30 yıl çalışarak emekli olan öğretmenin emekli maaşı 570 lira, emekli ikramiyesi de 21 bin liraya yakın artacak. 25 yıl çalışan, birinci derecek emekli olan polislerin aylıkları 592 lira, emekli ikramiyesi 22 bin 700 lira artacak. 30 yıl çalışan ve birinci dereceden emekli olan öğretmenlerin emekli aylığı 569 lira, emekli ikramiyesi 20 bin 500 lira artacak.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?



Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde en önemli etkendir. Ek göstergelerin yüksek olması, emekli aylığının ve ikramiyesinin de yüksek olması anlamına gelir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2600 olan bir memurun alacağı zam, maaş ve ikramiye oranları aynı olmayacaktır.Ek gösterge rakamları ise unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir.