Meclis açıldı mı? 3600 ek gösterge, genel af, yeni askerlik sistemi Meclis'te görüşülecek mi?

3600 ek gösterge, genel af yasası ve yeni askerlik sistemi ile ilgili güncel açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. TBMM Genel Kurulu, Meclis'in açılışının 99. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı. TBMM'nin seçim sonrası gündemi oldukça yoğun olacak. Gündemde olması beklenen başlıklar arasında 3600 ek gösterge, yeni askerlik sistemi, ceza indirimi de bulunuyor. Ekonomi yönetiminin gündemindeki önemli konu başlıklarından biri olan 3600 ek gösterge yaklaşık 1.6 milyon memuru ilgilendiriyor. Ayrıca ek gösterge ile emekli maaşları da değişecek.

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

TBMM Genel Kurulu, Meclis'in açılışının 99. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı. Genel Kurul, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un başkanlığında açıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şentop konuşmasına başladı.

24 Nisan'da TBMM Genel Kurulu toplanamadı.

Meclis Başkanvekili Mithat Sancar, birleşimi açtıktan sonra Başkanlık Divanının teşekkül etmediğini belirtti. Sancar, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Ekonomi yönetiminin gündemindeki önemli konu başlıklarından birini de yaklaşık 1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge oluşturuyor. Düzenleme yapılınca özellikle emekli maaş ve ikramiyelerinde artış olacak.

‘CEZA İNDİRİMİ' YAPILACAK MI?

6 Mart tarihinde AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin genel af açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bostancı, "Şu anki Meclis gündeminde bu konu yok. Ancak seçim sonrası, müzakere edilebilir. MHP’nin getirdiği de bir af teklifi değil, bir ceza indirimi şeklinde. Seçim sonrası gündeme gelebilir, bakılır, ne olur, nasıl yapılır, bunlar konuşulur. Zira Meclis de kapalı. Seçim sonrası, mütaala edilir ve bakılır. Halkımız da bunu takdir eder" ifadelerini kullanmıştı. Meclis’in açılması ile beraber gündeme gelmesi konunun gündeme gelmesi bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE BEKLENTİSİ

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Seçimden sonra ilk olarak personel reformu düzenlemesinin gündeme gelmesi gerekiyor. 3600 ek gösterge de burada çözülecek. Nisan-Mayıs civarında bu gelişmeler yaşanır" diye konuşmuştu. Ek gösterge artışı ile memurların emekli maaşları ve emekli ikramiyeleri önemli ölçüde yükselecek.

Bilkent Şehir Hastanesi açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili bir açıklama yaptı. 3600 ek gösterge ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hemşirelerimizin de 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur." demişti.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal açıklamasında, 'Muhtemelen nisan ayında gelir. Hem Cumhurbaşkanımız hem de grup başkanımız bu yönde bazı açıklamalar yaptılar. Nisan ayı içerisinde bu şekillenir ve TBMM'nin gündemine gelir öyle gözüküyor.” cümlelerine yer vermişti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Yeni askerlik sistemi için hukuki mevzuatta düzenlemeler devam ediyor.' ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıda bilgi veren Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Şebnem Aktop, yeni askerlik sistemi ile ilgili diğer bakanlıklarla koordineli olarak ilgili hukuki mevzuatta düzenleme ve değişiklik çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Binbaşı Aktop, çalışmaların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz edileceğini söyledi.

KIDEM TAZMİNATI

Ek gösterge düzenlemesinin Cumhurbaşkanlığı’nın ikinci 100 günlük eylem planında yer aldığı şekliyle sadece öğretmenleri mi kapsayacağı yoksa memur örgütlerinin talep ettiği şekilde tüm kamu personeline mi yönelik olacağı merak konusu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, “Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları” kapsamında 2019 içinde hayata geçirileceğini duyurduğu düzenlemelerin bir kısmı da Meclis’in bu yasama yılı içinde mesai harcayacağı yasalarla hayata geçirilecek. Ekonomik düzenlemeler arasında özellikle kıdem tazminatı reformu olarak adlandırılan düzenleme çalışanlar açısından büyük önem taşıyor.

MECLİS AÇILDI MI?

TBMM Genel Kurulu, Meclis'in açılışının 99. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı.

Genel Kurul, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un başkanlığında açıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şentop konuşmasına başladı.

24 Nisan'da TBMM Genel Kurulu toplanamadı.

Meclis Başkanvekili Mithat Sancar, birleşimi açtıktan sonra Başkanlık Divanının teşekkül etmediğini belirtti. Sancar, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.