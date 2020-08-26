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  3. 33 kişiye istihdam müjdesi! Bakanlıktan 1200 yatırım için 22 milyarlık onay çıktı
26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:04 | Son Güncelleme:

33 kişiye istihdam müjdesi! Bakanlıktan 1200 yatırım için 22 milyarlık onay çıktı

33 kişiye istihdam müjdesi! Bakanlıktan 1200 yatırım için 22 milyarlık onay çıktı
AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, temmuzda 1200 yatırım teşvik belgesi verdi. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 33 bin 174 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Bakanlığın, temmuz ayı yatırım teşvik belgesi listesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, temmuzda 1200 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge verilen projelerin sabit yatırım tutarı 22 milyar 467 milyon 137 bin 805 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 33 bin 174 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 2 milyar 150 milyon 344 bin 758 lira olan ve 7 bin 606 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 217 yatırıma ilişkin teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde tamamlama vizesi yapılan yatırım teşvik belgesi sayısı 142, sabit yatırım tutarı 2 milyar 87 milyon 873 bin 154 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı da 6 bin 215 oldu.

"YENİ BİR ZİRVEYE ULAŞTIK"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yatırım iştahı temmuzda artmaya devam etti. Düzenlediğimiz 1200 teşvik belgesiyle yeni bir zirveye ulaştık" dedi.

Bakan Varank, Twitter hesabından, temmuz ayı yatırım teşvik istatistiklerini değerlendirdi. Bakan Varank, "Yatırım iştahı temmuzda artmaya devam etti. Düzenlediğimiz 1200 teşvik belgesiyle yeni bir zirveye ulaştık. İlk 7 ayın yatırım talebi geçen senenin yüzde 28 üzerinde. Bölgesel teşvik uygulamasında yaptığımız yeni düzenlemeyle ilçelere yatırımı daha fazla teşvik edeceğiz" ifadesini kullandı.

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