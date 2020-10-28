3.2 puanlık revizyon

Dolar kurunun 8.30 lirayı gördüğü ve küresel piyasalarda sert satış dalgasının yaşandığı günün gölgesinde basın toplantısı yapan Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yıl sonu için enflasyon tahminini 3.2 puan artırarak yüzde 12.1’e çıkardıklarını duyurdu. Uysal enflasyon beklentilerini 2021 yıl sonu için de yüzde 9.4’e yükselttiklerini açıkladı. Böylece geçen haftalarda açıklanan enflasyon tahmini Yeni Ekonomik Program’daki 2020 yılı için yüzde 10.5 ve 2021 için yüzde 8 olan beklentilerin de üzerine taşındı.

FAİZ SİLAHI ELİMİZDE



Toplantı sırasında soruları da yanıtlayan Uysal, enflasyon görünümünde belirli bir iyileşme sağlanana kadar sıkı para politikasının devam edeceğini söyledi. Halen sıkılaştırma sürecinin devam ettiğini belirten Uysal “Enflasyonu kontrol altına almak için politika faizi dahil olmak üzere elimizdeki tüm araçlarla gerekli adımları atabiliriz. Yakın geçmişte kullandık, yine kullanabiliriz” dedi.

BÜYÜME İHTİMALİ GÜÇLÜ



Uysal, yüksek frekanslı verilerin toparlanmanın eylül ve ekimde sürdüğüne işaret ettiğini belirterek, “2020’de ilave bir politika desteği gerekmeksizin pozitif büyüme ihtimalinin oldukça güçlendiğini değerlendiriyoruz. Öncü göstergeler, yeni iş ilanlarının arttığını ve istihdam imkanlarının iyileşmeye devam ettiğini gösteriyor” diye konuştu.

BORSALARDA KIRMIZI ÇARŞAMBA



Dünya piyasalarının yönünü koronavirüs salgını belirlemeye devam ediyor. Avrupa ve ABD’de yeni vaka sayısının yeniden artışa geçmesi ve Avrupa’da kısıtlamalar getirilmesi, piyasaları kırmızıya boyadı. Alman borsasında kayıp yüzde 3’ü aştı, Fransız borsası ise yüzde 1.8 düştü. Avrupa borsaları 5 ayın dibini görürken Borsa İstanbul’da ise düşüş yüzde 2.22 oldu. Dolar ise gün içinde 8.30 lirayı gördü.

YENİ SWAP ANLAŞMALARI GELİYOR



Uysal salgın döneminde başlayan yabancı ülkelerin merkez bankalarıyla swap anlaşmaları görüşmelerinin bazılarının devam ettiğini söyledi ve “Bunlardan bazılarıyla ilgili somut gelişmeler var, bazılarında da son aşamalara yaklaştığımızı söyleyebilirim” dedi.

KURDA HEDEFİMİZ YOK TL AŞIRI DEĞERSİZ



Kurdaki yükselişle ilgili bir soru üzerine Uysal, Merkez Bankası’nın kur noktasında bir hedefi olmadığına dikkat çekti. Uysal “Mevcut markoekonomik temellere bakınca TL’nin aşırı değersiz noktada olduğunu değerlendirebiliriz. Aşırı dalgalanmaya hassasiyetimiz var” dedi.