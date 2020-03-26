32 bin yeni sağlıkçı için başvurular başlıyor

Bakanlığın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 11 bini hemşire 1600’ü ebe, 4687’si sağlık teknisyeni ve teknikeri olmak üzere 18 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 14 bin sürekli işçi alınacağını söyledi. Koca alınacak elemanlar arasında psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi olacağına da söyledi. Koca, tercih kılavuzunun, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adayların tercihlerini, 26 Mart-1 Nisan 2020 arasında yapabileceğini bildirdi. Duyurular için bakanlığın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinin takip edilmesi gerektiğinin altını çizen Koca, şunları kaydetti: “Ayrıca, temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak toplam 14 bin sürekli işçi istihdamı yapılacaktır. Bu başvurular da 26 Mart-30 Mart 2020 tarihleri arasında İşkur’un internet sitesi üzerinden yapılacak”