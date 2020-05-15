31 Temmuz'a kadar geçerli! Otobüs biletine 500 lira tavan geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan tedbirler sonucunda kara yoluyla yurt içi yolcu taşımacılığında firmaların maliyetleri de dikkate alarak tavan ücret tarifesi oluşturdu. Karar 31 Temmuz 2020’ye kadar uygulanacak. Buna göre, tavan ücretler yol mesafesine göre değişiklik gösteriyor.

İNDİRİMLERE DEVAM



101-115 kilometre arası seyahatlerde 100 lira, 301-350 kilometre arası 150 lira, 626-700 kilometre arası 175 lira, 701-800 kilometre arası 200 lira, 901-1000 kilometre arası 250 lira tavan ücret alınacak. 2001 ve üzeri yol mesafesinde ise 500 lira tavan ücret uygulanacak. Öte yandan Çanakkale Boğazı geçişli hatlara ayrıca geçiş ücreti de eklenecek. Belirlenen tavan ücret tarifesi Katma Değer Vergisi (KDV) dahil olarak tespit edilirken, çocuklar ve engelliler için yapılan zorunlu indirimler ayrıca uygulanacak. Taban ücret olarak uygulanacak tarife, bu tebliğle belirlenmiş tavan ücretin üzerinde olması halinde tavan ücret tarifesi uygulanacak. Yayınlanan başka bir tebliğle ise kara yolu yolcu taşımacılığı alanında terminal işletmeciliği yapmaya yetkili olan işletmecilerin, terminallerden çıkış yapan taşıtlar ile terminal alanı içerisinde bulunan otoparkları kullanan taşıtlardan alabilecekleri tavan ücretler de belirlendi.

FİYAT 1000 LİRAYA KADAR ÇIKMIŞTI



Şehirlerarası otobüs seferlerinde kısıtlamaya gidilmesi, bazı fırsatçıların ortaya çıkmasına neden oldu. İzmir’de bilet bulamayan yolcuların peşine düşen korsanlar, İzmir’den Van’a bin liraya yolcu taşımaya başlamıştı.

KİLOMETREYE GÖRE ÜCRET TARİFESİ

