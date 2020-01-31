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  3. 31 Ocak 2020 altın fiyatları: Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

31 Ocak 2020 altın fiyatları: Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

31 Ocak 2020 altın fiyatları: Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar"

31 Ocak altın fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 490,00 lira, Cumhuriyet altını 2.006,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yatay seyrederek 301,40 liradan işlem gördü. Haberimiz içerisinden güncel altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz.

Altın fiyatları anlık olarak takip ediliyor. 31 Ocak 2020 altın fiyatları ne kadar? Geçtiğimiz günlerde yaşanan tarihi yükselişin ardından vatandaşlar anlık olarak değişimleri öğrenmek istiyorlar. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yatay seyrederek 301,40 liradan tamamladı. 31 Ocak'ta gram altın 302 liradan alınıyor, 302 liradan satılıyor.

31 OCAK ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 302 liradan alınıyor, 302 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 483 liradan alınıyor, 495 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 1934 liradan alınıyor, 1976 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 967 liradan alınıyor, 991 liradan satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yatay seyrederek 301,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 490,00 lira, Cumhuriyet altını 2.006,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yatay seyrederek 301,40 liradan işlem gördü.     

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, salı ve çarşamba itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

                                                    SALI                  ÇARŞAMBA             

                                                     Alış       Satış      Alış       Satış     

24 Ayar Külçe Altın(Gr.)   301,20     301,40     301,20     301,40    

Cumhuriyet Ata Lira        1.985,00   2.006,00   1.985,00   2.006,00  

22 Ayar Bilezik(Gr.)       274,70     278,70     274,70     278,80    

Lira (Tam) Ziynet          1.940,00   1.960,00   1.940,00   1.960,00  

Yarım Ziynet               970,00     980,00     970,00     980,00    

Çeyrek Ziynet              485,00     490,00     485,00     490,00 


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