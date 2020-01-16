31 Aralık son gün! 15 bin TL'yi duyan aracını çektiriyor

Geçtiğimiz yazı ciddi anlamda zor geçiren otomotiv sektörü teşviklerin ardından faizlerde yaşanan büyük indirimle birlikte toparlanmaya başladı.

Faizlerdeki emsali görülmemiş indirim sonrası yüzde 40’ı aşacak bir düşüşün potasından dönülerek 2019’u bir önceki yıla göre yüzde 23’lük kayıp yaşayarak 480 bin adetlik satış rakamıyla kapatan sektör 2020 için yeniden 600 bin rakamını gözüne kestirdi.

Yeni Şafak'ın haberine göre; 2019 sonu itibariyle sona eren ve yeni araç alacaklara 15 bin TL’ye kadar indirim imkanı sunan hurda indirimi üzerinden 1,5 yıl içerisinde 380 bin riskli araç ise yollardan çekildi.

Otomobil almak için uygun zaman olduğunu dile getiren sektör temsilcileri en fazla 120 bin TL’ye kadar olan aralıktaki araçların tercih edildiğini vurgularken stok girişlerinin başladığını bayilerde araç bulunurluğunda da sorun olmadığını kaydediyor.

ALIM İÇİN UYGUN ZAMAN

Faizlerin geri çekildiği, kamu bankalarının yaptığı kampanyanın 3 ay daha uzatılması dahilinde otomobil alımında büyük oranda kredi kullanıldığını da göz önüne alırsak araç almak için uygun bir zaman olduğuna vurgu yapan Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, kampanyaların her zaman mevcut olduğunu, markaların ürünlerini tüketicilere sunarken genellikle ya fiyatsal kampanya ya da kredi kampanyaları ile sunmaya gayret ettiğini zaman zaman takas destekli kampanyalar uygulandığını ve bu çok önemli desteklerin tüketiciler için cazip alım imkanları oluşmasına yardımcı olduğunu belirtti.

SIFIR ARAÇTA SORUN YOK

Birçok markada ürünlerin ocak ortasından itibaren yetkili satıcıların stoklarına girmeye başladığına da değinen Şahsuvaroğlu, ‘'Dolayısıyla ürün bulunurluğunda sorun yok, özellikle Şubat ortasında itibaren de alternatifli ürün arayan tüketicilerimizde istedikleri araçları bulabileceklerdir.’’ diye konuştu.