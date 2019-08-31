Güncel gram altın, çeyrek altın fiyatları: 31 Ağustos altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

31 Ağustos altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Altın fiyatlarındaki son durum kuyumculara giderek alım satım yapmayı planlayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kapalıçarşı'da 29 Ağustos'ta 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,63 artışla 289,00 liradan tamamladı. 31 Ağustos altın fiyatları bugün ne kadar? diye merak edenler için güncel gram altın, çeyrek altın fiyatları..

31 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI

Gram altın alışta 283,60 liradan satışta 283,70 liradan, çeyrek altın alışta 456,11 liradan satışta 467,52 liradan işlem görüyor.

PERŞEMBE GÜNÜ ALTIN GÜNÜ NASIL TAMAMLADI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,63 artışla 289,00 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 470,00 lira, Cumhuriyet altını 1.924,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,63 yükselişle 289,00 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve

bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 287,00 287,20 288,80 289,00

Cumhuriyet Ata Lira 1.891,00 1.912,00 1.903,00 1.924,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 262,00 266,00 263,50 267,50

Lira(Tam) Ziynet 1.848,00 1.868,00 1.860,00 1.880,00

Yarım Ziynet 924,00 934,00 930,00 940,00

Çeyrek Ziynet 462,00 467,00 465,00 470,00



SERBEST PİYASA ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 289 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı’da 288,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 289 liradan, bin 903 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 924 liradan, 263,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 267,50 liradan, bin 860 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 880 liradan, 930 liradan alınan Yarım Ziynet 940 liradan ve 465 liradan alınan Çeyrek Ziynet 470 liradan satıldı.