30 ülkeden 300 firma İstanbul'da buluşuyor

18 milyon öğrencinin her yıl ders-başı yaptığı Türkiye’de 2 milyar liranın üzerinde hacme ulaşan Türkiye kırtasiye sektörü, 19-23 Şubat tarihlerinde arasında düzenlenecek İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı’nda buluşacak. Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) işbirliğiyle TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek fuara 2020’de 30 ülkeden 300 firmanın katılımı bekleniyor. 3.5 saatlik uçuş ile 1.5 milyon insanın günübirlik dahi ulaşabildiği bir varış yeri olan İstanbul, fuar aracılığıyla kırtasiye sektörü için de önemli uluslararası bir pazarlama platformu olacak.

YABANCI REKORU KIRILIYOR

2019 yılında Türkiye ve 79 ülkeden 11 bin profesyonelin ziyaret ettiği fuar, son 3 yılda yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 120 artışla rekora imza attı. Bu yılki fuarı 80 ülkeden 15.000 profesyonel ziyaretçi bekleniyor. Özellikle Avrasya bölgesinin referans fuarı olması dolayısıyla cazibesini her geçen gün artıran fuar, aracılığıyla sektör paydaşları açısından çok önemli işbirliklerin gündeme geleceğine değinen TÜKİD Başkanı Mehmet Helvacıoğlu fuarın yeni ihracat kapılarını aralayacağını söyledi.

200 VIP MÜŞTERİ KATILACAK

Başta Balkanlar, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türki Cumhuriyetler yanı sıra Avrupa’da yapılan tanıtım çalışmalarıyla 200 VIP müşteri fuarda katılımcılarla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. 2020 yılının sektörel anlamda ilk buluşması olan Ofis ve Kırtasiye Fuarı’nı Ticaret Bakanlığı da yakından takip ediyor ve destekliyor.

GÜVENSİZ ÜRÜNLERE GEÇİT YOK

Kanserojen, sağlığa zararlı kırtasiye ürünlerine karşı savaş veren kırtasiye sektörü bu sene fuarda sağlık konusuna odaklanacak. Geçtiğimiz yıl Antalya’da düzenlenen 10’uncu Kırtasiye Kurultayı’nda “Kırtasiyede Güvensiz Ürüne Sıfır Tolerans” çağrısında bulunan sektör temsilcileri, fuarda sağlıksız ürünlerin yarattığı tehlikeye dikkat çekecek.

PAZARLAMA PLATFORMUNA DÖNÜŞTÜ

İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı’nda Türkiye’nin önde gelen markalarının yanı sıra, ülkelerinin öne çıkan firma ve markaları en son teknolojiye sahip yenilikçi ürünlerini sergileyecek. Birbirinden renkli etkinliklerin gerçekleştirileceği fuar süresince, kırtasiye sektörünün ulaştığı son nokta sergilenecek. Katılımcı firmalar açısından, pazarlama platformu olan ve çok önemli işbirliklerine olanak sağlayacak fuar, bu konumuyla Türk kırtasiye sektörünün gelişimine de katkı sunuyor.