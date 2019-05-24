30 milyar liralık destekle İleri, Verimli, Milli Endüstri

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri) Finansman Paketi’yle üç ana faaliyet alanına üç kamu bankasının katılımıyla yılsonuna kadar 30 milyar liralık bir finansman sağlanacağını açıkladı.

TEKNOLOJİ ALTYAPISI

Albayrak, "Sadece cari açığın azalmasına katkı vermekle kalmayacağız, sanayimizin ileri teknoloji üretim altyapısını daha da ileri taşıyacağız" ifadelerini kullandı. Bakan Albayrak, şöyle konuştu: "Bu pakete, İVME Finansman Paketi adını verdik. Yani İleri, Verimli, Milli Endüstri Finansman Paketi. Paket, dört temel özelliği taşıyan sektörleri hedefleyecek. İthalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkısı yüksek ve ihracat potansiyeli yüksek sektörlere finansman sağlanacak. Dış ticaret açığına pozitif katkı sağlama potansiyeli olan ürünlere finansman sağlanacak.” Bakan Albayrak, üç alanın, hammadde ve ara malı imalatı, makine imalatı ve tarım olarak belirlendiğini söyledi.

3 KAMU BANKASI KATILDI

Paketin tanıtım toplantısına Bakan Albayrak'ın yanı sıra Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan (solda), Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ve VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan da (sağda) katıldı.

İşsizlikte en kötü geride kaldı

Albayrak, ayrıca şunları söyledi: "İşsizlikte en kötüyü geride bıraktık. Mart ve nisanda 500 binin üzerinde SGK girişi var. Bu rakamın 1 milyonu aşacağını ve işsizlikte trendin aşağı yönlü hızla gittiğini görmeye başladık. Teknik resesyon süreci de geride kalacak."

40 yılın en yüksek cari fazlası yolda

Bakan Albayrak, cari açığın, mart ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak 13 milyar dolara gerilediğini anımsattı. Albayrak, şöyle devam etti: "Haziran ayından itibaren Türkiye’nin cari fazla vereceğini öngörüyoruz. Bu ivme böyle devam ederse, 70’li yıllardan bugüne hesaplanan cari denge içerisinde, 40 küsur yıllık tarihi içerisinde belki de tarihimizin en yüksek cari fazlasını verdiğimiz yıl 2019 olacak.”

İKİ FAİZ SEÇENEĞİ

Bakan Albayrak, 2 faiz seçeneği sunulacağını belirterek, "İlki ‘Enflasyon Endeksli Kredi Seçeneği’. Yılda bir kez 0-2 yıl için TÜFE + 2 puan, 2-10 yıl için TÜFE + 3 puan olarak güncellenecek. İkinci seçenek ise ‘Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) Endeksli Faiz Seçeneği’" dedi.

HAMMADDE VE ARA MALI

2 yıl ödemesiz 150 milyon TL kredi

Bakan Albayrak, hammadde ve ara malı imalatı desteğine ilişkin şu bilgiler verdi: “Bu alanda kimyasal/medikal (eczacılık) ürünler, plastik ve kauçuk ürünler; suni ve sentetik iplikler; kağıt, karton ve mukavva sektörleri olmak üzere 4 alt başlık belirlendi. 4 ana başlığın altında da 21 alt başlıkta üretimi destekleyeceğiz. Bu ürünlerin ithalattaki payı 28.2 milyar dolar, bu ithalatın çok çok aşağı çekebileceğiz. Hammadde ve ara malı üretiminde 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz -azami 10 yıl olmak üzere- 150 milyon TL’ye kadar yatırım kredisi sağlanacak. Bunun yanı sıra, 1 yıla kadar anapara geri ödemesiz -azami 5 yıl olmak üzere- 30 milyon TL’ye kadar işletme kredisi verilecek.”

MAKİNE İMALATI

İşletme için 30 milyon TL kaynak

Makine imalatına ilişkin de Albayrak, şu bilgileri paylaştı: “2010-2018 döneminde makine teçhizatta dış ticaret açığı ortalama 23 milyar dolar. Bu alanda, ‘elektrikli makine ve aksamları’, ‘bilgisayar, elektronik, optik’, ‘motorlu taşıtların aksam ve parçaları’, ‘motor ve aksamları’, ‘genel endüstri makine ve aksamları’ ve ‘elektrikli teçhizat makineleri’nden oluşan altı sektör önceliklendirilecek. 22 alt başlıkta da üretim desteklenecek. 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz, azami 10 yıl olmak üzere, 150 milyon TL’ye kadar yatırım kredisi sağlanacak. Bunun yanında, 1 yıla kadar anapara geri ödemesiz, azami 5 yıl olmak üzere, 30 milyon TL’ye kadar işletme kredisi verilecek.”

TARIM

Vadesi 84 aya kadar uzayacak

Albayrak, tarım sektörüne ilişkin de şunları anlattı: “Burada ‘seracılık’, ‘soya, mısır, ayçiçeği üretimi’, ‘hayvancılık-yem bitkisi üretimi’ ve ‘Birlikte Ekipman Paketi’nden oluşan dört başlık belirledik. Kredilerin vadesi, seracılıkta işletme kredileri için 14 ay, yatırım kredileri için de 84 ay. Diğer tarım alanlarında da işletme kredileri için 12 ay, yatırım kredileri için de 60 aya varan vade sağlanacak. Seracılık ve mekanizasyon yatırımlarının yüzde 75’ine kadar yatırım kredisi uygulanacak. Kredilerin faiz oranları da yüzde 0 ila yüzde 14.25 arasında.”