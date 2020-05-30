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  3. 30 Mayıs 2020 altın bugün ne kadar? Çeyrek altın, gram altın güncel fiyatları ne oldu?
30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:23 | Son Güncelleme:

30 Mayıs 2020 altın bugün ne kadar? Çeyrek altın, gram altın güncel fiyatları ne oldu?

30 Mayıs 2020 altın bugün ne kadar" Çeyrek altın, gram altın güncel fiyatları ne oldu"

Altın fiyatları her gün en çok araştırılan konular arasındaki yerini alıyor. Altına yatırım yapmış veya yapacak olan vatandaşlar, rakamları takip ederek en karlı tercihi yapmak istiyorlar. Altın piyasası ise gün içerisinde hatta saatler içerisinde bile hızlı iniş ve çıkışlar yaşayabiliyor. 30 Mayıs 2020 altın bugün ne kadar? Çeyrek altın, gram altın güncel fiyatları ne oldu? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. İşte tüm detaylar...

Güncel altın fiyatları günün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. 30 Mayıs 2020 altın bugün ne kadar? Çeyrek altın, gram altın güncel fiyatları ne oldu? gibi soruların yanıtları da tüm altın alım satımı yapacak olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın piyasası gün içerisinde hatta saatler içerisinde bile hızlı iniş ve çıkışlar yaşayabiliyor. Güncel altın fiyatlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

30 MAYIS 2020 ALTIN BUGÜN NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 379,02 TL'den alınıp, 379,08 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 617,80 TL'den alınıp, 625,60 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.235,60 TL'den alınıp, 1.249,70 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.459,80 TL'den alınıp, 2.491,70 TL'den satılıyor.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat Altını 2.492,27 TL'den alınıp, 2.524,65 TL'den satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 380,49 TL'den alınıp, 380,62 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 620,10 TL'den alınıp, 627,50 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.240,10 TL'den alınıp, 1.253,20 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.469,00 TL'den alınıp, 2.499,20 TL'den satılıyor.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat Altını 2.501,47 TL'den alınıp, 2.532,15 TL'den satılıyor.


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