30 Ekim altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri! Gram altın 500 lira bandının altına düştü!

Gram altın 498 liradan işlem görüyor. jeopolitik gelişmelerle yeni tarihi yüksek düzeylere tırmanan dövizler son işlem gününde de ay düzeylere yakın başlamasına karşılık altında düşüş sürüyor. Merkez Bankası'nın kasım ve aralık ayında gerçekleşecek Para Politikası Kurulu Toplantısında mevduat faizinin yükseleceği sinyalini vermesi sonrası gram altın 500 lira bandının altına düştü. Peki Gram altındaki düşüş sürecek mi? İşte 30 Ekim Cuma günü ile birlikte altındaki son dakika gelişmeleri...

BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı piyasalarda alış fiyatı 499 TL satış ise 499,5 TL’den işlem görmeye başladı.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altının bugünkü alış fiyatı 798 lirada konumlanırken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 818 lirada yer alıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Hem alış hem de satış fiyatı yeniden 3 bin liranın üzerine çıkan cumhuriyet altını ise bugün 3 bin 195 liradan alınırken 3 bin 264 liradan satışa sunuluyor.

ALTININ ONS FİYATINDA SOON DAKİKA

Altının ons fiyatı ise son dakika ise 1871 dolardan işlem görüyor.