30 bin firma hâlâ VERBİS'e kayıt olmadı

Yıllık çalışan sayısı 50’den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’nin üzerinde olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının, Veri Sorumluları Sicili’ne (VERBİS) kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen süre 30 Haziran’da doluyor. Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) çerçevesinde veri sorumlularının VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğü var. Ancak hala 30 bin firma sisteme kayıt olmadı. Uyum sürecinde şirketlere profesyonel hizmet veren Jurcom GRC Services’in CEO’su Ali Osman Özdilek, şunları söyledi:

1.5 MİLYON TL CEZA



“Kayıtlı olmayan şirketlerin bu zorunluluktan haberi dahi yok. Ancak bunun cezası da büyük. 100 bin liradan başlayıp 1.5 milyon liranın üzerine çıkıyor.” Şirketlerin uyum sürecinin bir iki dokümanın hazırlanması veya hukuken sözleşmenin imzalanmasından ibaret olmadığına dikkat çeken Özdilek, “Türkiye’de uyumla ilgili bir eğitim yok. Bu iş ya IT departmanın ya da hukuk departmanın yapması gereken bir iş gibi algılandı. Halbuki bu, yüzde 20 kısmının hukuk geri kalanın ise teknoloji olduğu bir süreç” dedi.