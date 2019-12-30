30 Aralık altın fiyatları canlı, anlık ne kadar? Güncel gram altın, çeyrek altın fiyatları..

30 Aralık altın fiyatları canlı, anlık ne kadar? sorusu merak edilen konular arasında yerini alıyor. Özellikle yeni haftaya başlarken altın fiyatları ve döviz kurunun açılış fiyatları araştırılıyor. Cuma günü Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,52 artışla 289,50 liradan tamamladı. Küçük ve büyük altın yatırımcıları 30 Aralık altın fiyatları canlı, anlık ne kadar? diye merak edenler için güncel gram altın, çeyrek altın fiyatları haberimizde..

30 ARALIK ALTIN FİYATLARI

Gram altın bugün alışta 289,71 liradan satışta 289,81 liradan

Çeyrek altın bugün alışa 463,63 liradan satışta 475,22 liradan

Yarım altın ise bugün alışta 927,26 liradan satışta 950,41 liradan işlem görüyor

CUMA GÜNÜ KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,52 artışla 289,50 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 471,00 lira, Cumhuriyet altını 1.928,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,52 yükselişle 289,50 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 287,80 288,00 289,30 289,50

Cumhuriyet Ata Lira 1.897,00 1.918,00 1.907,00 1.928,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 263,00 267,00 264,00 268,00

Lira(Tam) Ziynet 1.854,00 1.874,00 1.863,00 1.883,00

Yarım Ziynet 927,00 937,00 932,00 942,00

Çeyrek Ziynet 464,00 469,00 466,00 471,00

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 289,50 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı’da 288,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 289,50 liradan, bin 907 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 928 liradan, 264 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 268 liradan, bin 863 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 883 liradan, 932 liradan alınan Yarım Ziynet 942 liradan ve 466 liradan alınan Çeyrek Ziynet 471 liradan satıldı.

