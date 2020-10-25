3 yılda tahsis edilecek... Yatırımcıya Monako'nun 30 katı Hazine arazisi

Hükümet, Hazine arazilerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında önümüzdeki 3 yılda yatırımcılara 60 milyon metrekare (60 kilometrekare) arazi tahsis edecek. Yatırımların teşviki ve bu yolla istihdamın artırılması için yatırımcılara açılacak arazinin büyüklüğü BM’nin en küçük ülkesi olan Monako’nun 30 katı büyüklüğünde olacak. Monako’nun yüzölçümü 2.02 kilometre düzeyinde. Yatırımcılara açılacak 60 kilometrekarelik arazi aynı zamanda 23 ülke topraklarını da yüzölçümü olarak solluyor. Dünyanın en küçük ülkesi Vatikan’ın ise 0.44 kilometrekarelik toprağı bulunuyor.

2021-2023 döneminde yatırımcıya kullandırılacak toplam 60 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz tarım, hayvancılık, eğitim, turizm ve diğer amaçlı yatırımların teşviki doğrultusunda kullandırılacak. Ayrıca proje bazlı yatırımlara arazi desteği sağlamak için de hazine taşınmazları arz edilecek.

İLK İLANA ÇIKILDI



Hazine taşınmazlarının daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması amacıyla ilk etapta 20,3 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz kullanımına sunulmak üzere ilana çıkarıldı.

TURİZM KİRALARINDAN 2.5 MİLYAR LİRA GELDİ



Bugüne kadar taşınmaz tahsisi ağırlıklı olarak turizm işletmelerine yapıldı. Turizm yatırımcı ve işletmecilerinin sözleşme sürelerinin bitmesi beklenmeden yeni bedel üzerinden sözleşme düzenlenerek 49 yıla kadar uzatılması, böylece bu yatırımcıların kredibilitesinin artırılmasıyla turizm tesislerinin yenilenmesi imkanı da sağlandı. Toplam 164 turizm tesisinin irtifak hakkı süresi 49 yıla kadar uzatılırken 2,5 milyar lira gelir elde edildi.

ALBAYRAK YABANCI YATIRIMCILARLA BULUŞUYOR



Dünyada Kovid-19 salgını sonrası küresel ekonomilerin nasıl şekilleneceğinin tartışıldığı bir ortamda Türkiye önemli bir toplantı gerçekleştiriyor. 27 Ekim’de Citibank tarafından düzenlenecek toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası dev şirketlerin temsilcileriyle görüşecek. Video konferans yoluyla yapılacak toplantıya teknoloji, ilaç, otomotiv, enerji, sigortacılık gibi sektörlerden 100’den fazla şirketin temsilcileri katılacak. Dünyanın birçok bölgesinde faaliyet gösteren küresel şirketlerin toplam ciroları ve piyasa değerleri trilyonlarca doları buluyor. Toplantıda, doğrudan yatırımlar konusunda Türkiye’deki yatırım imkanları, fırsatlar ve gelişmeler ele alınacak.

1.1 KİLOMETREKARE ARAZİDE 4.623 KİŞİYE İSTİHDAM SÖZÜ VERİLDİ



Yatırımların proje bazında desteklenmesine ilişkin düzenleme uyarınca yaklaşık 1,1 milyon metrekare (1.1 kilometrekare) hazine taşınmazı üzerinde, 22 milyar lira sabit yatırım ve 4 bin 623 kişi istihdam ile yatırımcılar lehine 49 yıl süreli bedelsiz irtifak hakkı tesis edildi. Bu yılın eylül ayında ise 3.9 milyon metrekareye ise ön izin verildi.