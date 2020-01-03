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  3. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte 3 Ocak altın fiyatları

Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte 3 Ocak altın fiyatları

Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar" İşte 3 Ocak altın fiyatları

3 Ocak 2020 altın fiyatları araştırılıyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Vatandaşlar anlık olarak altın fiyatlarında yaşanan değişimleri takip ediyor, bu değişimlere göre işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Özellikle yatırımcılar fiyatlardaki durumu öğrenmek istiyor. İstanbul Kapalıçarşı'da dün 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 291,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.940,00 lira oldu. 3 Ocak altın fiyatları haberimizde sizlerle.

Çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar? soruları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları güncel olarak açıklanıyor. Özellikle yatırım için altına başvuran vatandaşlar anlık değişimleri öğrenmek istiyorlar. Çeyrek altın bugün 471 liradan alınıyor, 483 liradan satılıyor. İşte fiyatlarla ilgili diğer açıklamalar….

3 OCAK ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 471 liradan alınıyor, 483 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 943 liradan alınıyor, 966 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın bugün 1886 liradan alınıyor, 1927 liradan satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 291,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.940,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, salı günkü kapanış ve bugünkü açılış fiyatları (TL) şöyle:

                                        SALI                  PERŞEMBE             

                                        Alış       Satış      Alış       Satış     

24 Ayar Külçe Altın(Gr.)   291,00     291,20     291,20     291,40    

Cumhuriyet Ata Lira        1.918,00   1.939,00   1.919,00   1.940,00  

22 Ayar Bilezik(Gr.)       265,50     269,50     265,50     269,50    

Lira(Tam) Altın           1.874,00   1894,00    1.875,00   1.895,00  

Yarım Altın               937,00     947,00     938,00     948,00    

Çeyrek Altın              469,00     474,00     469,00     474,00  


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