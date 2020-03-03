3 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM'e bu hafta neler geliyor?

3 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayınladı. Her hafta salı ve cuma günleri yeni ürünlerini raflarına ekleyen markete bu hafta da birbirinden güzel ürünler geliyor. Bugün BİM’de led ampullü makyaj aynası 49,90 TL'den, dörtlü far paleti 19,90 TL'den, vücut parfümü 14,90 TL'den, takı standı 34,90 TL'den, yüz masaj aleti 14,90 TL'den, saç fırçası 8,95 TL'den, makyaj fırçaları 9,95 TL'den, makyaj çantası 12,90 TL'den satışa çıkarılıyor.

BİM 3 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU