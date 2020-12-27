3 konfederasyondan ortak açıklama: Asgari ücrette tüm ailenin hakkı var, pazarlık olmaz

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu Türk-İş’in ev sahipliğinde bir araya geldi. Ortak açıklamada, işçilere aileleriyle yeterli yaşam şartlarını sağlayacak bir ücretin her zamankinden önemli hale geldiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

TEKLİFLER PAYLAŞILMALI



“Asgari ücret işçilerin aileleriyle birlikte geçimini sağlayacak ücrettir. Tüm aile bireylerinin hakkı vardır. Pazarlık konusu edilmemelidir. Türkiye İstatistik Kurumunca bekar bir işçi için hesaplanan yaşama maliyeti kasım ayı itibarıyla net 2 bin 792 liradır. Bu tutarda aile unsuru yoktur. Bu ayın gerçekleşecek fiyat artışıyla asgari ücretin geçerli olacağı 2021 yılı muhtemel fiyat artışları da bulunmuyor. Bu unsurları kapsayacak bir asgari ücretin, tüm bir yıl boyunca kesintiler nedeniyle azalma olmadan işçinin eline geçmesi sağlanmalıdır. 3 konfederasyon olarak 4 Aralık’ta ortaklaştığımız ‘insan onuruna yaraşır bir asgari ücret’ belirlenmesi talebinin arkasındayız. Hükümet ve işveren, asgari ücretle ilgili tekliflerini paylaşmalıdır.”

SON TOPLANTI YARIN YAPILACAK



Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021’de geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği dördüncü ve son toplantısını yarın gerçekleştirecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yarın saat 10.30’da gerçekleştirilecek kritik toplantıya Bakan Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek. Toplantıda teklifin açıklanması bekleniyor. Son toplantı, 22 Aralık’ta Türk-İş ev sahipliğinde çevrimiçi olarak gerçekleştirmişti.