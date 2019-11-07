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  3. 3 katılım bankası taşıt kredisi kampanyasına katıldı

3 katılım bankası taşıt kredisi kampanyasına katıldı

3 katılım bankası taşıt kredisi kampanyasına katıldı

Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım, yeni başlattıkları "taşıt finansmanı kampanyası" ile aylık yüzde 0.49-0.69 katılım paylı taşıt finansmanı sağlamaya başladı.

Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım, "taşıt finansmanı kampanyası" ile ilgili açıklama yaptı.

Üç kamu katılım bankasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1 Ekim 2019 tarihinde otomotiv sektöründe yerli üretimi desteklemek ve müşterilere uygun koşullarda finansman sağlamak amacıyla Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından bir kampanya başlatılmıştı. Bugünden itibaren Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım’da yine aynı amaçlar doğrultusunda taşıt finansmanı kampanyası başlatıyor. Üç kamu katılım bankası, Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile yaptıkları işbirliğiyle yıl sonuna kadar müşterilerine uygun oranlı finansman avantajı sunuyor."

Açıklamaya göre, Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için 31 Aralık tarihine kadar uygulanacak, 12-60 ay vadeli, kampanya kapsamındaki anlaşmalı otomotiv firmaları şöyle:

Binek Araçlar (50 bin -120 bin lira): Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota.

Ticari Araçlar (72 bin - 500 bin lira): BMC, Fiat, Ford-Otosan, Gaz Grup, Isuzu, Karsan, Mercedes, Otokar, Temsa.

(DHA)


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