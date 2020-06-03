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  3. 3 Haziran altın fiyatları
04 Haziran 2020 Perşembe 07:49 | Son Güncelleme:

3 Haziran altın fiyatları

3 Haziran altın fiyatları

Altın fiyatlarında günlük ve saatlik dalgalanmalar yaşanıyor. Hal böyle olunca da vatandaşlar 3 Haziran altın fiyatlarını öğrenmek istiyor.

3 Haziran güncel, canlı altın fiyatlarının güne nasıl başladığını kaç TL’den alınıp satıldığı merak konusu oldu. Haftanın 3. Gününde altında yaşanan son durum gelişmeleri yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediyor. 

GRAM ALTIN NE KADAR?

3 Haziran gram altın fiyatı alış 371,23 TL olurken satış ise 371,37 TL oldu.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

3 Haziran 2.410,80 TL’den alınıp 2.441,50 TL’den işlem görüyor.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

3 Haziran 2.443,27 TL olurken satış fiyatı ise 2.474,45 TL oldu.

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