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  3. 3 Eylül altın fiyatları: anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

3 Eylül altın fiyatları: anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

3 Eylül altın fiyatları: anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar"

Altın fiyatları canlı ve anlık olarak takip ediliyor. 3 Eylül çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? 2 Eylül’de Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,31 azalışla 285,20 liradan tamamladı. Yatırımcısını sevindirmeye devam eden altın fiyatları ile ilgili açıklama yapıldı. Makroekonomik veri akışının zayıf olduğu Asya borsalarında ise bugün de düşük işlem hacimli dalgalı bir seyrin hakim olduğu görüldü.

Çeyrek altın ve gram altın fiyatları araştırılıyor. Canlı ve anlık altın fiyatları ne kadar? Vatandaşlar yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. 2 Eylül’de Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,31 azalışla 285,20 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 464,00 lira, Cumhuriyet altını 1.899,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 1,31 düşüşle 285,20 liradan işlem gördü. 3 Eylül altın fiyatları ve detaylar haberimizde sizlerle.

3 EYLÜL ALTIN FİYATLARI

Gram altın 284,74 TL’den alınıyor, 284,79 TL’den satılıyor.

Çeyrek altın 454,36 TL’den alınıyor, 464,65 TL’den satılıyor.

Cumhuriyet altını: 1.882,00 TL’den alınıyor, 1.910,00 TL’den satılıyor.

Yarım altın: 905,88 TL’den alınıyor, 929,30 TL’den satılıyor.

2 EYLÜL’DE ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,31 azalışla 285,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkapanışta çeyrek altın 464,00 lira, Cumhuriyet altını 1.899,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 1,31 düşüşle 285,20 liradan işlem gördü.     

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

                           PERŞEMBE              PAZARTESİ             

                           Alış       Satış      Alış        Satış     

24 Ayar Külçe Altın(Gr.)   288,80     289,00     285,00      285,20    

Cumhuriyet Ata Lira        1.903,00   1.924,00   1.878,00    1.899,00  

22 Ayar Bilezik(Gr.)       263,50     267,50     260,00      264,00    

Lira(Tam) Ziynet           1.860,00   1.880,00   1.835,00    1.855,00  

Yarım Ziynet               930,00     940,00     918,00      928,00    

Çeyrek Ziynet              465,00     470,00     459,00      464,00     

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