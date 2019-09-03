3 Eylül altın fiyatları: anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Çeyrek altın ve gram altın fiyatları araştırılıyor. Canlı ve anlık altın fiyatları ne kadar? Vatandaşlar yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. 2 Eylül’de Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,31 azalışla 285,20 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 464,00 lira, Cumhuriyet altını 1.899,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 1,31 düşüşle 285,20 liradan işlem gördü. 3 Eylül altın fiyatları ve detaylar haberimizde sizlerle.

3 EYLÜL ALTIN FİYATLARI

Gram altın 284,74 TL’den alınıyor, 284,79 TL’den satılıyor.

Çeyrek altın 454,36 TL’den alınıyor, 464,65 TL’den satılıyor.

Cumhuriyet altını: 1.882,00 TL’den alınıyor, 1.910,00 TL’den satılıyor.

Yarım altın: 905,88 TL’den alınıyor, 929,30 TL’den satılıyor.

2 EYLÜL’DE ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,31 azalışla 285,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkapanışta çeyrek altın 464,00 lira, Cumhuriyet altını 1.899,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 1,31 düşüşle 285,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE PAZARTESİ

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 288,80 289,00 285,00 285,20

Cumhuriyet Ata Lira 1.903,00 1.924,00 1.878,00 1.899,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 263,50 267,50 260,00 264,00

Lira(Tam) Ziynet 1.860,00 1.880,00 1.835,00 1.855,00

Yarım Ziynet 930,00 940,00 918,00 928,00

Çeyrek Ziynet 465,00 470,00 459,00 464,00