3 Eylül 2019 konut kredisi faiz oranları: Konut kredisi hesaplama nasıl yapılır?
3 Eylül 2019 konut kredisi faiz oranları arama motorunda araştırılmaya başladı. Ev sahibi olmak isteyenlerin ilk yaptğı şey konut kredi faizlerini incelemek oluyor. İlk olarak Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank aylık faizi yüzde 0,99'dan başlayan oranlara düşürdü. Daha sonra onları diğer bankalar takip etti. Faiz oranlarının düştüğünü gören vatandaşlar ev almak için konut kredisi hesaplamak istiyor. Biz de sizler için 3 Eylül 2019 konut kredisi faiz oranlarını derledik. Konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..
3 Eylül 2019 konut kredisi faiz oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlk olarak Ziraat Bankası konut kredisinde faizi yüzde 1'in altına indirdi. Ziraat Bankası, 500 bin liraya kadar 180 ay vadeli konut kredi faizini yüzde 0.99 olarak belirledi. Daha sonra diğer bankalar da müşterinin yüzünü güldğrmek için faizlerde indirime gitti. Konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? diye araştıranlar için 3 Eylül 2019 konut kredisi faiz oranları haberimizde..
3 EYLÜL KONUT KREDİSİ GÜNCEL FAİZ ORANLARI
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Ziraat Bankası konut kredisinde faizi yüzde 1'in altına indirdi. Ziraat Bankası, 500 bin liraya kadar 180 ay vadeli konut kredi faizini yüzde 0.99 olarak belirledi.
Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, kredi faiz oranları 01 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere indirildi.
Açıklamaya göre; konut kredisi faiz oranları, 500 bin TL'ye kadar 180 ay aylık azami vadeyle aylık 0,99, 500 bin 1 - 1 milyon TL arası aylık 1,19, 1 milyon üzeri ise aylık 1,39 olarak belirlendi.Tüketici kredisi faiz oranları ise, bankadan maaş alan müşteriler için azami 60 ay vadeyle aylık 1,49, diğer müşteriler için ise aylık 1,59 olarak belirlendi.
Ziraat Bankası'ndan sonra Vakıfbank da 180 ay vadeli konut kredilerinde faizi yüzde 0,99'a düşürdü
Konut kredisi hesaplama işlemi için Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde bulunan Konut Kredisi Hesaplama Aracı'na giriniz. Daha sonrasında almak istediğiniz kredi türünü seçin. Ardından kredi tutarı, ödeme vadesi ve faiz oranını belirleyerek HESAPLA butonuna basınız.
Hesapla butonuna bastıktan sonra alacağınız kredi türüne, tutarına ve vadesine göre konut kredisi karşınıza çıkacaktır.
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Konut kredisi faizleri geriledi. Halkbank 180 ay vadeli konut kredisi için faizi yüzde 0,99'a düşürdü.
HALKBANK KONUT KREDİSİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Vakıfbank konut ve bireysel kredi faizlerini indirdi. Vakıfbank 180 ay vadeli konut kredilerinde faizi yüzde 0,99'a düşürdü.
VAKIFBANK HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
VAKIF KATILIM KREDİ FAİZ ORANLARI
Vakıf Katılım, konut finansmanında 250 bin TL için 180 aya kadar olan vadelerde kar oranını aylık yüzde 0,99 seviyesine indirdi.
ING BANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI:
Konut kredisi: 1.34
TEB KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI:
Konut kredisi: 1.35