3 boyutlu alışverişle ürün denemeye son

Teknopark İstanbul’un Kuluçka Merkezi Cube Incubation’da ileri teknolojiler alanında faaliyet gösteren Türk girişim şirketi Scalar Vision, geliştirdiği 3D görüntüleme ve artırılmış gerçeklik tabanlı teknolojilerle e-ticareti 3 boyutlu hale getirerek online alışveriş deneyimini artırıyor. E-ticarette gerçeğe yakın ürün gösterimi için ürettiği Web 3D ve AR çözümlerini eylül ayında ayakkabı markası Greyder’le kullanmaya başlatan şirket, bu teknolojiyle tüketicilere ayakkabıları evlerinden tıpkı mağazadaymış gibi görüp inceleme imkanı sunuyor.

FİRMALAR BAŞVURDU



Tüketicilere adeta canlı alışveriş deneyimi sundukları bu teknolojiyle Greyder markasında ciddi başarı yakaladıklarını anlatan Scalar Vision Kurucusu Bülent Demirhan, “Bu başarıyı gören mobilya, tekstil, aksesuar ve beyaz eşya sektörlerindeki pek çok firma, uygulamamızdan yararlanmak için bize başvuruyor” dedi.

SATIŞLARI KATLANDI



Demirhan’ın verdiği bilgiye göre, 3 boyutlu hale getirilen ürünlerin satışı yüzde 100’ün üzerinde arttı. Şimdi bunu bir adım ileri götürecek bir teknoloji üzerinde çalıştıklarına dikkat çeken Demirhan şunları kaydetti: “Yapay zekayı mobil uygulamaya uyarlayacağımız bu yeni teknolojiyle fiziksel bir mağaza ve ya sanal mağazada gördüğünüz bir kıyafet veya ayakkabıyı, telefonunuzu kullanarak deneme zahmetine girmeden üzerinizde görebileceksiniz. Örneğin biz ayakkabıyı incelerken, telefonu ayağınıza tuttuğunuzda ayakkabının ayağınızdaki halini göreceksiniz. Dünyada benzeri olmayan bu uygulama büyük yatırımcıları da heyecanlandırdı.” 3 boyutlu teknolojileri mobilya sektörüne de uyarlayan firma, geliştirdiği bu teknolojileri ABD ve diğer ülkelere açmak için de gün sayıyor.

MARKETE GİTMEDEN GEZİLECEK



51 ilde 110 farklı marketi aynı platformda tüketicilerle buluşturan online market uygulaması Marketyo da tüketicilerin marketteki ürünleri 3 boyutlu olarak görebileceği bir proje üzerinde çalışıyor. TÜBİTAK desteğiyle hayata geçirilen proje hakkında bilgi veren Marketyo CEO’su Özer Fırat, “Hem klasik ticaret hem de e-ticaret için kullanıcı deneyimi ve oyunlaştırma artık çok önemli” diye konuştu.

2021 YILINDA AÇACAK



Fırat, “Dünya hızla interaktif yapılara doğru giderken, interaktif deneyimlerin farklı şekillerde sunulması yeni nesil alışverişçiler için daha da kritik hale geldi. Marketyo uygulaması üzerinden alışverişçiler bir marketi 3 boyutlu olarak gezebilecek. Projeyi 2021 başında canlıya almayı hedefliyoruz” dedi.