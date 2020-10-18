  • $7,9347
  • 9,2997
  • 484.61
  • 1192.73
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
18 Ekim 2020 Pazar 07:01 | Son Güncelleme:

3 boyutlu alışverişle ürün denemeye son

3 boyutlu alışverişle ürün denemeye son
- ÖZGÜL ÖZTÜRK

Türk girişimci Bülent Demirhan, e-ticarette devrim yaratacak bir teknoloji üzerinde çalışıyor. 3D teknolojiyle çalışacak uygulamayla internet veya mağazada beğendiğiniz elbiseyi, ayakkabıyı telefonu selfie moduna alarak üzerinizde görebileceksiniz.

Teknopark İstanbul’un Kuluçka Merkezi Cube Incubation’da ileri teknolojiler alanında faaliyet gösteren Türk girişim şirketi Scalar Vision, geliştirdiği 3D görüntüleme ve artırılmış gerçeklik tabanlı teknolojilerle e-ticareti 3 boyutlu hale getirerek online alışveriş deneyimini artırıyor. E-ticarette gerçeğe yakın ürün gösterimi için ürettiği Web 3D ve AR çözümlerini eylül ayında ayakkabı markası Greyder’le kullanmaya başlatan şirket, bu teknolojiyle tüketicilere ayakkabıları evlerinden tıpkı mağazadaymış gibi görüp inceleme imkanı sunuyor.

FİRMALAR BAŞVURDU

Tüketicilere adeta canlı alışveriş deneyimi sundukları bu teknolojiyle Greyder markasında ciddi başarı yakaladıklarını anlatan Scalar Vision Kurucusu Bülent Demirhan, “Bu başarıyı gören mobilya, tekstil, aksesuar ve beyaz eşya sektörlerindeki pek çok firma, uygulamamızdan yararlanmak için bize başvuruyor” dedi.

SATIŞLARI KATLANDI

Demirhan’ın verdiği bilgiye göre, 3 boyutlu hale getirilen ürünlerin satışı yüzde 100’ün üzerinde arttı. Şimdi bunu bir adım ileri götürecek bir teknoloji üzerinde çalıştıklarına dikkat çeken Demirhan şunları kaydetti: “Yapay zekayı mobil uygulamaya uyarlayacağımız bu yeni teknolojiyle fiziksel bir mağaza ve ya sanal mağazada gördüğünüz bir kıyafet veya ayakkabıyı, telefonunuzu kullanarak deneme zahmetine girmeden üzerinizde görebileceksiniz. Örneğin biz ayakkabıyı incelerken, telefonu ayağınıza tuttuğunuzda ayakkabının ayağınızdaki halini göreceksiniz. Dünyada benzeri olmayan bu uygulama büyük yatırımcıları da heyecanlandırdı.” 3 boyutlu teknolojileri mobilya sektörüne de uyarlayan firma, geliştirdiği bu teknolojileri ABD ve diğer ülkelere açmak için de gün sayıyor.

MARKETE GİTMEDEN GEZİLECEK

51 ilde 110 farklı marketi aynı platformda tüketicilerle buluşturan online market uygulaması Marketyo da tüketicilerin marketteki ürünleri 3 boyutlu olarak görebileceği bir proje üzerinde çalışıyor. TÜBİTAK desteğiyle hayata geçirilen proje hakkında bilgi veren Marketyo CEO’su Özer Fırat, “Hem klasik ticaret hem de e-ticaret için kullanıcı deneyimi ve oyunlaştırma artık çok önemli” diye konuştu.

2021 YILINDA AÇACAK

Fırat, “Dünya hızla interaktif yapılara doğru giderken, interaktif deneyimlerin farklı şekillerde sunulması yeni nesil alışverişçiler için daha da kritik hale geldi. Marketyo uygulaması üzerinden alışverişçiler bir marketi 3 boyutlu olarak gezebilecek. Projeyi 2021 başında canlıya almayı hedefliyoruz” dedi. 

<p>Sanatçı Sinan Özen, 2016 yılında Burcu Kartal ile dünyaevine girdi. 8 ay önce Neva ve Sanberk adı

Sinan Özen'in 8 aylık kızı Neva 7. kez ameliyata alındı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İşgalci Ermenistan'ın Gence'deki vahşetinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Soylu, İkiyaka Dağları'ndaki askerleri ziyaret etti

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.