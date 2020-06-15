15 Haziran 2020 Pazartesi 16:09 | Son Güncelleme:
3 BİN SAĞLIK PERSONEL ALIM ŞARTLARI NEDİR?
3 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı ne zaman? 3 bin sağlık personel alım şartları nedir?
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, İstanbul'daki sağlık tesislerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 3 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.3 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı ne zaman? 3 bin sağlık personel alım şartları nedir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki sağlık tesislerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 3 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak. Bu duyurunun ardından 3 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı ne zaman? 3 bin sağlık personel alım şartları nedir? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı.
3 BİN SAĞLIK PERSONEL ALIM ŞARTLARI NEDİR?
3 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak.