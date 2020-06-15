Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki sağlık tesislerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 3 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak. Bu duyurunun ardından 3 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı ne zaman? 3 bin sağlık personel alım şartları nedir? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı.

3 BİN SAĞLIK PERSONEL ALIM ŞARTLARI NEDİR?



3 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak.