29 Temmuz 2019 Milli Piyango sonuçları açıklandı! MPİ Milli Piyango bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişi 29 Temmuz Pazartesi gününün önemli başlıkları arasında yerini aldı. Para kazanma hayali kuran binlerce vatandaş aldığı biletin şans getirip getirmeyeceğini merak ediyor. 29 Temmuz 2019 Milli Piyango sonuçları açıklandı! Haberimiz içerisinden 29 Temmuz Milli Piyango çekiliş sonuçlarına ulaşabilirsiniz

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29 TEMMUZ MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

29 Temmuz Milli Piyango sonuçları:

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

407169

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

024547 079502 084767 092230 181998 246428

271201 360363 525595 540193

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar

04604 17186 18423 18682 20849 21064

26090 38404 49900 52888 56412 70345

71853 73162 81899 84270 95240 97861

97875 98012

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

0884 2527 2855 2938 3541 3661

3820 3958 4295 6680 7205 8102

8444 9085 9989

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

013 105 112 234 283 368

462 484 926 937

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

29 39 45 50 53 64

67 96

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

1 6

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

007169 107169 207169 307169 400169 401169

402169 403169 404169 405169 406169 407069

407109 407119 407129 407139 407149 407159

407160 407161 407162 407163 407164 407165

407166 407167 407168 407179 407189 407199

407269 407369 407469 407569 407669 407769

407869 407969 408169 409169 417169 427169

437169 447169 457169 467169 477169 487169

497169 507169

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILIR?

Milli Piyango çekilişi, ayda 3 kere yapılmaktadır. Her ayın, 9’u, 19’u ve 29’unda düzenli olarak yapılırken; yalnızca yılbaşı çekilişine özel olarak 31 Aralık tarihinde ek yapılmaktadır. Bunun yanı sıra; Milli Piyango Genel Merkezi tarafından düzenlenebilecek farklı tarihlerde de yapıldığı görülmektedir. Her ay 3 kere düzenlediğiyle birlikte, eğer ilgili büyük ikramiyenin olduğu bilet satın alınmamış olursa, bir sonraki çekilişe direkt olarak devredilecektir. Bununla beraber, 18 yaşından küçük olanların kazandıkları bilet ikramiyeleri ödenmemektedir.

YENİ NESİL BİLET

Klasik Milli Piyango biletlerinin yanı sıra artık sayısal oyun bayilerindeki makinelerden de yeni nesil bilet satışı gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, seyyar bayilerden geleneksel basılı biletleri satın alabildiği gibi Sayısal Loto bileti görünümünde olanları da tercih edebiliyor.AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, geleneksel Milli Piyango biletleri, artık sayısal bilet olarak da üretilmeye başlandı. Bu biletler, sayısal oyun bayilerindeki makinelerde basılarak satışa sunuluyor.Vatandaşlar, seyyar Milli Piyango bileti bayilerinin yanı sıra, Sayısal Loto bayilerinden de sayısal olarak üretilmiş bilet alabiliyor. Buna göre, çekiliş planındaki numaraların bir kısmı basılı, bir kısmı da sayısal olarak satışa sunuluyor. Sayısal olarak satılan biletler, merkezi oyun sisteminden düşülüyor. Biletler üzerinde ayrıca, çekiliş tarihi, biletin seri numarası, oynanma tarihi ve saati, bayi numarası gibi bilgiler de bulunuyor.



Yeni sayısal biletler, güvenlik açısından klasik Milli Piyango biletleri gibi yüksek özelliklere sahip. Sayısal Loto gibi termal kağıtlara basılı biletlerde, mor ışıkta görünen filigran gibi güvenlik önlemleri yer alıyor.Yeni dönemde, ufak ikramiyeler de sayısal oyun bayileri tarafından ödenecek. özel çekilişinde, seyyar ve sabit bayilerden geleneksel olarak basılı Milli Piyango biletlerini alabilecekleri gibi, yurt çapında sayıları 5 bini bulan sayısal oyun bayilerindeki oyun makinelerinden de temin edebilecek.

PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?



Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır. Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler. Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oyunu oynayabilir. Satış bayilerine giderek satın alabileceğiniz bir adet veya istediğiniz sayıdaki biletlerle direkt olarak oynama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ekstradan herhangi bir işlem yapmanıza gereken kalmayacak olan bu şans oyunu, tamamen şansınızın ne kadar olduğuyla bağlı olarak sizlere ikramiye kazandıracak oyunların başında gelmektedir. Alacağınız bilete vuracak olan ikramiye bedeli daha önceden belli olduğu gibi; zaten hazır basılı olan biletler üzerinden satın alıp gerçekleştirerek, ikramiye kazanma şansınızı deneyebilirsiniz. Özellikle 31 Aralık’ta çekilen Yılbaşı çekilişlerinde ciddi oranda ikramiye dağıtan ve şanslı bilete milyonların üzerinde ikramiye koyulmasıyla da, daha cazip bir oyun haline gelmektedir. Milli Piyango, ülkemizde uzun zamandır oynanan ve insanlara umut kapısı olarak sunulan bir oyundur.

En yüksek tutarlarda ikramiye kazanmak için uygun bir oyun olan ancak, her zaman tamamen şansınıza bağlı olduğu gibi; önceden ikramiyelerin biletler üzerinde belirlenmesi sebebiyle de, şansın dışına çıkmanıza olanak sunulmayan bir oyundur. Bunu göze aldığınız sürece kolaylıkla oynayabilirsiniz.