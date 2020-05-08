29 şirkete fahiş fiyat soruşturması

Rekabet Kurulu, aralarında zincir marketlerin de bulunduğu 29 teşebbüs hakkında rekabeti ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlattı. Soruşturmaya tabi tutulan teşebbüsler arasında Türkiye’nin en büyük zincir marketleri de yer alıyor. Açıklamada, Kovid-19’un başlamasından bu yana fiyat artışları ve arz zincirindeki birtakım piyasa aksaklıklarına dair kurumun uyarılarda ve inceleme duyurularında bulunduğu hatırlatıldı.

GIDA VE TEMİZLİK-HİJYEN



Yaklaşık bir ayı bulan bir sürede yapılan analizlere göre gıda ve temizlik-hijyen ürünlerinin üretim ve ticaretiyle uğraşan teşebbüslerden bazılarının özellikle fahiş fiyat artışı davranışlarının rekabet hukukunu ihlal eder nitelikte olabileceğine dair ciddi ölçüde kanaate varıldığı aktarılan açıklamada, kurulun soruşturmayı normal süreçlerden daha hızlı tamamlayabileceği kaydedildi.

LİSTEDE KİMLER VAR?

Teşebbüsler şöyle sıralandı: “Watson Güzellik ve Bakım Ürünleri, Banvit Bandırma, BİM, Beypi Beypazarı, CarrefourSA, Colgate-Palmolive, Çağrı Gıda, Dalan Kimya, Dentavit Sağlık Ürünleri, Eczacıbaşı, Evpaş Evyap, Gratis, Johnson and Johnson, Karizma Beşler, Katmer Un, Küçükbay Yağ ve Deterjan, Migros Ticaret, Metro Grosmarket, Nestle, Nivea, Procter ile Gamble, Savola Gıda, Söke Değirmencilik, Şok Marketler, Türk Henkel, Unilever, Yeni Çağdaş, Yeni Mağazacılık (A101), Yunus Market.”