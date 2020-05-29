29 Mayıs 2020 güncel altın fiyatları : Çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

29 Mayıs 2020 güncel altın fiyatları için araştırma yapan vatandaşlar yatırımlarında doğru kararları vermek istiyorlar. Gün içerisinde hızlı bir değişim geçiren ve hareketliliğinden bir şey kaybetmeyen altın piyasası için dikkatleri daima taze tutmak gerekiyor. Çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? gibi soruların yanıtı için gerekli bilgiler haberimizde…

28 MAYIS 2020 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 377,20 TL'den alınıp, 377,33 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 614,40 TL'den alınıp, 622,30 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.228,60 TL'den alınıp, 1.242,80 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.445,80 TL'den alınıp, 2.478,10 TL'den satılıyor.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat Altını 2.478,27 TL'den alınıp, 2.511,05 TL'den satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

GRAM ALTIN NE KADARDI?

Gram altın 374,86 TL'den alınıp, 375,03 TL'den satılıyordu.

ÇEYREK ALTIN NE KADARDI?

Çeyrek altın 611,70 TL'den alınıp, 619,00 TL'den satılıyordu.

YARIM ALTIN NE KADARDI?

Yarım altın 1.223,40 TL'den alınıp, 1.236,40 TL'den satılıyordu.

CUMHURİYET ALTINI NE KADARDI?

Cumhuriyet altını 2.435,40 TL'den alınıp, 2.465,30 TL'den satılıyordu.

REŞAT ALTINI NE KADARDI?

Reşat Altını 2.467,87 TL'den alınıp, 2.498,25 TL'den satılıyordu.