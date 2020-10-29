29 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları canlı izle!
29 Ekim Süper Loto sonuçları ile büyük ikramiyenin kazananı belli oluyor. Süper Loto çekiliş sonuçları canlı olarak takip edilebiliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekiliş sonucunda şanslı rakamları bilen kişiler ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar. Süper Loto sonuçları devreden ikramiye miktarı 32 milyon 793 bin 938 TL'ye ulaştı.
Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından duyuruluyor. Çekiliş canlı olarak internet sitesi üzerinden takip edilebiliyor. 29 Ekim Süper Loto sonuçları ile büyük ikramiyenin kazananı belli olacak.
29 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Süper Loto çekilişinin 29 Ekim tarihli sonucu henüz açıklanmadı. Çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirilecek. Milli Piyango İdaresi'nin resmi sitesi üzerinden canlı olarak sonuçları takip edebilirsiniz.
SÜPER LOTO SONUÇLARI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
GEÇEN ÇEKİLİŞİN SONUÇLARI
Süper Loto 27 Ekim şanslı rakamlar: 21, 26, 31, 35, 50, 58
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
Süper Loto oyununda en çok çıkan sayılar araştırılan konular arasında yerini aldı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayıları sizler için derledik. İşte en çok çıkan sayılar…
35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez
17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez
41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez
47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez
54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez
40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez
2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez
51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez
48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez
44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez
SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?
Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.