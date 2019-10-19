280 bin öğrenciye atık eğitimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan inisiyatifiyle başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında, TEMA Vakfı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tetra Pak Türkiye işbirliğiyle “Sıfır Atık Eğitim Projesi” hayata geçirildi. Toplantıda konuşan Erdoğan, “Sıfır Atık Eğitim Projesi, şu anda 20 ilimizdeki okullarda, yaygın bir şekilde sürüyor. 3 yıl gibi kısa bir sürede 280 bin çocuğumuza sıfır atık eğitimi verilmesi hedefleniyor. Daha geniş çerçevede de, Milli Eğitim Bakanlığımızın çevre duyarlılığı eğitimleri verdiğini biliyorum.

DÜNYAYI KAYBEDİYORUZ

Çevre krizi, bugün en sık gündem olan konulardan biridir. Dünyamızın sanayi devrimi öncesine göre 1 derece ısınmış olmasının sonuçlarına canlı şahitlik yapıyoruz. Kuraklık ve çölleşme gibi afetlerle sonuçlanan olayları gittikçe şiddetlenen bir seyirde yaşıyoruz. Dünyayı kaybediyoruz” şeklinde konuştu.

İLERİ DÖNÜŞÜMLE ELBİSE

Emine Erdoğan’a, Tetra Pak Türkiye Genel Müdürü Nejat Çalışkan ve TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç tarafından fidan bağışı sertifikası takdim edildi. Emine Erdoğan’ın Sıfır Atık Projesi kapsamında eski şaldan ileri dönüşüm tekniğiyle tasarlanmış elbisesi dikkati çekti.

HERKES EKOLOJİK OKURYAZAR OLMALI

Erdoğan, çevre krizinin, özü itibarıyla eğitim eksikliği olduğunu belirterek, şöyle devam etti:” ‘Ağaç yaşken eğilir’ düsturundan hareketle, çocuklarımızın bilgiyi içselleştirmede en verimli oldukları erken dönemleri iyi değerlendirmeliyiz. Çevre bilinci kazandırmanın, uzun vadede muhteşem dönüşleri olacak bir yatırım olduğuna inanıyorum. Tabii ekolojik okuryazarlığı çocuklarımıza kazandırdığımız kadar hiçbir iş kolu, yaş grubu ayrımı yapmadan, herkesi ekolojik okuryazarlar haline getirmenin de yollarını aramalıyız. Kıymetli çocuklar, gelecek sizindir” diye konuştu.