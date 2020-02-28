28 Şubat 2020 altın fiyatları: Anlık, canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

28 Şubat altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 533,00 lira, Cumhuriyet altını 2.181,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise çarşamba kapanışa göre yüzde 1,39 yükselişle 328,00 liradan işlem gördü. 28 Şubat’ta çeyrek altın 524 TL’den alınıyor, 537 TL’den satılıyor.

28 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 327 liradan alınıyor, 327 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 524 liradan alınıyor, 537 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 2097 liradan alınıyor, 2143 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1048 liradan alınıyor, 1074 liradan satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,39 artışla 328,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 533,00 lira, Cumhuriyet altını 2.181,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise çarşamba kapanışa göre yüzde 1,39 yükselişle 328,00 liradan işlem gördü

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, çarşamba ve perşembe itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 323,30 323,50 327,80 328,00

Cumhuriyet Ata Lira 2.130,00 2.151,00 2.160,00 2.181,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 295,00 299,00 299,00 303,00

Lira(Tam) Ziynet 2.082,00 2.102,00 2.111,00 2.131,00

Yarım Ziynet 1.041,00 1.061,00 1.056,00 1.066,00

Çeyrek Ziynet 521,00 526,00 528,00 533,00