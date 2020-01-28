28 Ocak 2020 altın fiyatları: Canlı, anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

Çeyrek altın ve gram altın fiyatları araştırılıyor. 28 Ocak 2020 altın fiyatları ne kadar? Dün altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 yükselişle 1.577,8 dolardan işlem gördü. Analistler, teknik açıdan ons altında 1.586 ve 1.597 dolar seviyelerinin, gram altında ise 305 liranın direnç konumuna geldiğini dile getirdi. 28 Ocak’ta gram altın 301 liradan alınıyor, 301 liradan satılıyor.

28 OCAK ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 301 liradan alınıyor, 301 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 482 liradan alınıyor, 495 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 1931 liradan alınıyor, 1974 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 965 liradan alınıyor, 990 liradan satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Gram altın 302 lira seviyelerinde - Gram altın 301,5 lira, çeyrek altın 491 lira ve Cumhuriyet altını 2.008 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, yüzde 0,4 artışla 301,5 lira seviyesinde işlem gördü.

Gram altın, cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 300,2 liradan tamamladı.

Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 301,5 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 491 lira, Cumhuriyet altını da 2.008 liradan satıldı.

Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 yükselişle 1.577,8 dolardan işlem gördü.

Analistler, kaynaklı Çin'de koronavirüs ölümlerin artmasının yatırımcıları tedirgin ettiğini, bu durumun görece riskli varlıklarda satış baskısı oluşturduğunu bildirdi.

Analistler, teknik açıdan ons altında 1.586 ve 1.597 dolar seviyelerinin, gram altında ise 305 liranın direnç konumuna geldiğini dile getirdi.