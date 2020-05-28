28 Mayıs 2020 Perşembe 12:35 | Son Güncelleme:
A101 28 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Binlerce müşteri "A101'e bugün neler geliyor?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Bu hafta da birbirinden çeşitli ürünlere yer veren A101'de SEG Buzdolabı 1.349 TL'den, Kiwi su ısıtıcısı 34,95 TL'den, 3 kapaklı gardırop 299,95 TL'den, 4 basamaklı merdiven 75 TL'den, akrilik sprey boya çeşitleri 12,50 TL'den, tek fiyat boya ürünleri 2,95 TL'den, halı kaydırmaz 7,50 TL'den satılıyor...
A101 28 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! A101'e bugün neler geliyor?
A101 aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. A101 müşterileri tarafından yakından takip edilen aktüel ürünler kısa sürede tükeniyor. İhtiyaçları doğrultusunda gelen ürünü kaçırmak istemeyenler önceden kataloğu inceliyor. A101 28 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğuna göre, SEG Buzdolabı 1.349 TL'den, Kiwi su ısıtıcısı 34,95 TL'den, 3 kapaklı gardırop 299,95 TL'den, 4 basamaklı merdiven 75 TL'den, akrilik sprey boya çeşitleri 12,50 TL'den, tek fiyat boya ürünleri 2,95 TL'den, halı kaydırmaz 7,50 TL'den satışa sunuluyor. İşte kataloğun tamamı haberimizde...
A101 28 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Binlerce müşteri "A101'e bugün neler geliyor?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Bu hafta da birbirinden çeşitli ürünlere yer veren A101'de SEG Buzdolabı 1.349 TL'den, Kiwi su ısıtıcısı 34,95 TL'den, 3 kapaklı gardırop 299,95 TL'den, 4 basamaklı merdiven 75 TL'den, akrilik sprey boya çeşitleri 12,50 TL'den, tek fiyat boya ürünleri 2,95 TL'den, halı kaydırmaz 7,50 TL'den satılıyor...