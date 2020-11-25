28 Kasım'a kadar online! ‘MÜSİAD EXPO'ya 102 ülkeden 15 bin kişi katıldı

Pandemi sonrasında yapılan en büyük fuar olan ve hem katılımcı hem ziyaretçilerden yoğun ilgi gören MÜSİAD EXPO 2020’ye 4 günde Avrupa, Asya-Pasifik, Avrasya, Afrika ve MENA ülkeleri başta olmak üzere, 102 ülkeden 15 bine yakın ziyaretçi katıldı.

19 İYİ NİYET ANLAŞMASI



Pek çok etkinliğe imza atılan zirvede, 4 kıtadan toplam 19 iyi niyet (MoU) anlaşmasına da imza atıldı. EXPO 2020’nin sanal fuarı 28 Kasım’a kadar online ziyaretçilere açık olacak. Fuar kapsamında, ‘MÜSİAD-Dünya Fahri Konsolosları Ticaret ve Diplomasi Zirvesi’, ‘MÜSİAD Dünya Genel İdare Kurulu’ ve ‘24’üncü Uluslararası İş Forumu’ gibi önemli etkinlikler de düzenlendi.

400 ALIM HEYETİ



Fuarda 50 ülkeden 400 alım heyetinin ağırlandığını aktaran MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, 24 sektörden yüzlerce firmanın katıldığını anlattı. Kaan, bu yılın ilklerinden olan Girişimcilik Alanı’nda, Türkiye’nin yeni yatırım gücü haline gelen projelerin sergilendiğini ve ziyaretçiler tarafından oldukça ilgi çektiğini kaydetti.