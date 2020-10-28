28 Ekim altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor! Gram altın rekor tazeledi!

Doların yükselmesiyle birlikte altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri de yakından takip ediliyor. Gram altın saat 14.00 itibarı ile 506 liradan işlem görüyor. Peki altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri nelerdir? Gram altın fiyatının yükselişi devam edecek mi? Amerika'daki seçimlerin altının akıbetini belirleyeceğini belirten uzmanlar, genelde taleplerin gram altın, çeyrek ve cumhuriyet altınına olduğunu ifade ediyor. İşte 28 Ekim altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri...

28 EKİM ALTIN FİYATLARINDA SON DAKİKA!

Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 14.00 itibarıyla 506seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 829 lira, Cumhuriyet altını da 3.340 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?

Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.804 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.