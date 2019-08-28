28 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar?

28 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başladı. Düğün sezonu olması nedeni ile hediye olarak altın alacak olanlar çeyrek altındaki yükselişten dolayı gram altına yöneldi. Analistler, ticaret savaşlarında yaşanan gelişmelerin ve jeopolitik risklerin halen küresel piyasaların en önemli gündemi olduğuna dikkat çekiyor. 28 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? diye araştıranlar için güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları haberimizde yer alıyor..

28 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI

Gram altın bugün sabah saatlerin alışta 286,28 liradan satışta 286,38 liradan, çeyrek altın ise alışta 460,45 liradan satışta 472,07 liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 287,9 lira seviyesinde dengelendi.

Gram altın, dün dolar/TL'de ve altının ons fiyatında yaşanan yükselişe paralel yüzde 1 artarak günü 285,5 liradan tamamladı.

Bugüne de yükselişle başlayan gram altın, saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,7 yükselişle 287,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 473 lira, Cumhuriyet altını 1.932 liradan satılıyor.



Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,4 yükselişle 1.533,3 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ticaret savaşlarında yaşanan gelişmelerin ve jeopolitik risklerin halen küresel piyasaların en önemli gündemi olduğuna dikkati çekerek, risk algısını artıracak hamlelerin altının ons fiyatında yukarı yönlü hareketi destekleyeceğini söyledi.



Bugün, ABD'de 2. çeyrek konut fiyat satın alma endeksi, konut fiyat endeksi ve Richmond Fed İmalat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan ons altında 1.525 doların destek, 1.545 doların ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.