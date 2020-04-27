27 Nisan 2020 altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı anlık çeyrek altın gram altın fiyatları

Haftanın ilk gününde altın fiyatları üzerindeki gelişmeler yakından takip ediliyor. 27 Nisan 2020 altın fiyatları ne kadar oldu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Canlı anlık çeyrek altın gram altın fiyatları altın alım satım yapan yatırımcılar ve ekonomistler tarafından yakından takip ediliyor. Canlı anlık altın fiyatlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

27 NİSAN 2020 ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?



GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram 385,02 TL'den alınıp, 385,18 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek 618,60 TL'den alınıp, 633,30 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.466,80 TL'den alınıp, 2.528,50 TL'den satılıyor.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat Altını 2.499,27 TL'den alınıp, 2.561,45 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.233,40 TL'den alınıp, 1.266,20 TL'den satılıyor.