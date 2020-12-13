2.7 milyon mükellef başvurdu... 24 günde 20.7 milyarlık alacak yapılandırıldı

Vergi ve diğer bazı alacakların yapılandırılması kapsamında bugüne kadar 2 milyon 787 bin mükellef başvuruda bulunurken, 24 günlük süreçte 20 milyar 662 milyon liralık alacak yapılandırıldı. Bu kapsamda 3 milyon 592 bin dilekçe alınırken, 24 günlük süreçte 20 milyar 662 milyon lira alacak yapılandırıldı. Mükellefler, 269.2 milyon lira ödeme yaptı.

İNTERNETTEN BAŞVURU



Yetkililer, son günleri beklemeden ve salgın nedeniyle vergi dairelerine gitmeden elektronik ortamda başvuru yapılmasının çok daha sağlıklı olacağını vurguladı. Düzenlemeden yararlanmak için başvurular ‘www.gib.gov.tr’ veya ‘www.turkiye.gov.tr’ internet adresi üzerinden, ilgili vergi dairelerinden veya posta yoluyla yapılabiliyor.

KARTLA ÖDEME YAPILABİLİR



Yapılandırılan borçlar banka ve kredi kartı aracılığıyla ödenebiliyor. Kartla ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinden ‘sanal POS’ uygulamasıyla yapılabiliyor. Peşin ödeme yapanlar neredeyse borçlarının sadece anaparasını ödeme imkanı yakalıyor. Taksitle ödemeyi tercih etmeleri durumunda ise, ilk 2 taksiti süresinde ödemeleri gerekiyor. Aksi halde bu kişiler, kanunun getirdiği imkanlardan yararlanamıyor. Yapılandırma için başvurular 31 Aralık tarihine kadar yapılabilecek.