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  3. 27 Mayıs 2020 altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın güncel fiyatları
27 Mayıs 2020 Çarşamba 10:11 | Son Güncelleme:

27 Mayıs 2020 altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın güncel fiyatları

27 Mayıs 2020 altın fiyatları bugün ne kadar oldu" Çeyrek altın, gram altın güncel fiyatları

Altın fiyatları son zamanların güncel olarak takip edilen konuları arasında yer alıyor. Çeyrek altın, gram altın, yarım altın fiyatları anlık olarak değişiyor. Altın piyasası gün içerisinde oldukça hareketli olabiliyor. 27 Mayıs 2020 altın fiyatları bugün ne kadar oldu? sorusunun yanıtı tüm yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Çeyrek altın, gram altın güncel fiyatlarını anlık olarak haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

27 Mayıs 2020 altın fiyatları günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Bugün altın ne kadar oldu? sorusunun yanıtı merak ediliyr. Çeyrek altın, gram altın güncel fiyatları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Altın fiyatları güncel ve anlık olarak takip ediliyor. Altın piyasası gün içerisinde oldukça hareketli olabiliyor. Bu hareketlilik uzun vadeli yatırımcılar tarafından güncel olarak araştırılıyor. İşte canlı ve anlık altın fiyatları..

27 MAYIS 2020 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 371,48 TL'den alınıp, 371,63 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 603,70 TL'den alınıp, 611,40 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.207,00 TL'den alınıp, 1.221,00 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.447,50 TL'den alınıp, 2.483,50 TL'den satılıyor.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat Altını 2.479,97 TL'den alınıp, 2.516,45 TL'den satılıyor.

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 371,39 TL'den alınıp, 371,51 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 603,10 TL'den alınıp, 611,30 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.206,10 TL'den alınıp, 1.221,00 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.447,50 TL'den alınıp, 2.483,50 TL'den satılıyor.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat Altını 2.479,97 TL'den alınıp, 2.516,45 TL'den satılıyor.


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