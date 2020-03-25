27 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 BİM aktüel kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. 27 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Cuma günü markete çiçeklik sehpa 75 TL, bahçe eldiveni 2, 45 TL, cam sıvı sabunluk 6,5 TL, çok amaçlı kapaklı kutu 16,50 TL, blender robot seti 199 TL, set üstü ocak 279 TL, aspiratör 109 TL, taşınabilir şarj aleti 79, 90 TL, çay makinesi 99,90 TL, 14 lt. tabaklı saksı 9,95 TL, aşılı kokulu gül çeşitleri 9,95 TL fiyatı ile yer alıyor.