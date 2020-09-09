27. dönem POMEM alımı ne zaman yapılacak? POMEM alımı başvuru şartları nelerdir?

27. dönem POMEM alımı yapılacağına dair daha önce bilgilendirme yapılmıştı. 26. dönem için yapılan alımlarda lisans mezunu 5.040 erkek, 560 kadın; ön lisans mezunu 1.260 erkek, 140 kadın olmak üzere toplamda 7.000 kişinin işlemleri tamamlanmıştı. POMEM başvuru şartları da alımlarda baz alınacak olan kriterleri yansıtıyor.

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27. DÖNEM POMEM ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

27. dönem POMEM alımları için henüz net bir tarih verilmedi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılması durumunda güncel bilgilendirmeler haberimizin içerisine eklenecektir.

26. dönem POMEM olarak Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine planlaması yapılan adayların eğitimleri 4 Ekim tarihinde başlayacak.

27. dönem POMEM alımı için yapılacak olan duyurunun da bir önceki dönemin eğitimleri başladığında paylaşılacağı ön görülüyor.

Duyuruları EGM veya POMEM'in resmi internet sitesi üzerinden de takip edebilirsiniz.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?